Appuntamento il 26 giugno 2026 alla Visarno Arena di Firenze per l’esclusiva data italiana del “From Zero World Tour”, dopo il trionfale sold-out del 2025.

I Linkin Park annunciano il loro grande ritorno in Italia con un unico, attesissimo evento: la band californiana infiammerà la Visarno Arena di Firenze venerdì 26 giugno 2026. Questo show rappresenta l’unica opportunità per i fan italiani di vedere la band dal vivo nel 2026, a un anno di distanza dal concerto del 24 giugno 2025 a I-Days Milano, andato sold out in tempi record.

Il ritorno dei Linkin Park è stato segnato dal successo del nuovo album “From Zero”, pubblicato il 15 novembre 2024. La recente versione deluxe, arricchita da tre brani inediti (tra cui l’ultimo singolo “Let You Fade”) e cinque tracce live, ha catapultato nuovamente l’album al #1 in Germania e nelle classifiche di tutto il mondo, rientrando anche nella TOP20 italiana.

Il singolo “Up From The Bottom”, che ha lanciato questa edizione speciale, ha dominato le radio alternative e rock (Top 5) e macinato numeri impressionanti con 42 milioni di stream su Spotify e 22 milioni di visualizzazioni per il video ufficiale.

Il From Zero World Tour

Prodotto da Live Nation, il From Zero World Tour sta conquistando il pubblico mondiale, dal Messico a Tokyo e Jakarta. Attualmente in corso negli Stati Uniti, il tour vedrà i Linkin Park come headliner del Kick Off Show della finale di UEFA Champions League, presentato da Pepsi® e UC3, il 31 maggio alla Munich Football Arena.

Seguiranno tappe sold-out in venue iconiche come lo stadio di Wembley a Londra, lo Stade de France a Parigi e il TD Garden di Boston (dove è stata aggiunta una seconda data per l’enorme richiesta), prima di concludersi l’11 novembre in Brasile. Ad accompagnarli in alcune date ci saranno ospiti speciali del calibro di Spiritbox, AFI, Architects e altri. Le performance live continuano a raccogliere elogi unanimi, con particolare entusiasmo per l’energia della nuova formazione e l’accoglienza riservata alla frontwoman Emily Armstrong, definita da molti fan e critica come una forza trascinante sul palco.

Linkin Park con Emily Armstrong – notiziemusica.it

L’album “FROM ZERO”, già insignito del premio “Album rock dell’anno” agli iHeartRadio Music Awards 2025, ha sfornato hit come “The Emptiness Machine” (definita “la più grande canzone rock del 2024” con 15 settimane al #1 della Rock & Alternative Airplay Chart di Billboard) e “Heavy Is The Crown” (anch’essa #1 sulla stessa classifica). L’album ha debuttato al #1 in 14 Paesi e ha dominato numerose classifiche Billboard negli Stati Uniti, confermando i Linkin Park come l’unico gruppo rock a superare i 2 miliardi di stream annuali nel 2024.

Linkin Park 20 anni di successi

Con oltre 100 milioni di dischi venduti, 2 GRAMMY® Awards e un impatto culturale che dura da oltre vent’anni, i Linkin Park si confermano come una delle band più innovative e amate. Dal debutto da record con Hybrid Theory al successo planetario di Meteora, fino al più recente From Zero, la band ha costantemente ridefinito i confini del rock, facendo il tutto esaurito negli stadi di tutto il mondo e mantenendo un forte impegno nel sociale. Il loro ottavo album in studio, From Zero, ha già superato il miliardo di streaming, consolidando ulteriormente la loro eredità.