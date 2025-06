Fabri Fibra il nuovo albume il tour estivo 2025

Il video del nuovo singolo, che anticipa l’album in uscita il 20 giugno, è online. Al via anche i preordini per “MLAB” e la vendita dei biglietti per il grande ritorno live.

È finalmente online il video ufficiale di “Che gusto c’è”, il nuovo attesissimo singolo di FABRI FIBRA che vede la collaborazione di Tredici Pietro. Il brano, apre la strada al nuovo album di Fibra, intitolato “MLAB”, la cui uscita è fissata per il prossimo 20 giugno.

Il videoclip di “Che gusto c’è”, diretto come sempre da Cosimo Alemà e prodotto da Borotalco TV, è stato girato interamente a Milano. Le immagini traducono visivamente il tema centrale della canzone: il successo che si scontra con l’invidia sociale, un percorso che inevitabilmente lascia delle “vittime”.

Accanto a Fabri Fibra e Tredici Pietro, il video vanta la partecipazione di ospiti d’eccezione come Alessandro Borghese, Alessandro Cattelan, Rose Villain, Gianluca Gazzoli, Michele Wad Caporosso, Danila Cattani e Danny Metal.

La collaborazione con Tredici Pietro

In oltre vent’anni di carriera, dal suo esordio con “Turbe Giovanili” (2002) a “Caos” (doppio platino), Fabri Fibra ha contribuito in modo determinante a creare e consolidare la scena rap italiana, trasformandola nel genere dominante degli ultimi anni. Con 10 album all’attivo, ha dimostrato come tecnica e contenuti possano fondersi, facendo del rap il nuovo cantautorato, capace di raccontare la complessa realtà sociale italiana. Recentemente, Fibra è stato acclamato giudice nel talent show Netflix “Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia”, ruolo che ricoprirà anche nella seconda stagione già disponibile.

Che Gusto C’è (prodotto da Zef & Marz e scritto da Fibra, Davide Petrella e Zef) è, per certi versi, il capitolo successivo di «Propaganda»”, racconta Fibra. “Fotografa la società attuale, l’Italia di oggi, un paese dove il rap è in classifica ma non viene capito dal mainstream e l’invidia sociale porta a sminuire i risultati personali. Sembra sempre ci sia qualcuno che sta meglio di te… solo se ti stacchi dallo schermo ti rendi conto che nel mondo reale trovi un po’ di pace”.

Tredici Pietro

Riguardo alla collaborazione con Tredici Pietro, Fibra aggiunge: “Sono felice di collaborare con Tredici Pietro, parte della nuova scena rap italiana capace di melodie molto interessanti. Ha una voce credibile e una motivazione forte che danno valore alle parole che canta nel ritornello”. Il brano, con la sua base prodotta da Marz e Zef, si distingue per un sound rap prettamente italiano.

Il nuovo album MLAB

“MLAB”, l’undicesimo album della carriera di Fibra, è già preordinabile in versione CD (dal 20 giugno) e in versione vinile e cassetta (dal 27 giugno). L’album, pubblicato da Epic Records/Sony Music Italy, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 20 giugno. L’edizione doppio vinile è già sold out.

Fabri Fibra racconta la genesi del disco, il cui titolo si ispira a un momento di riflessione profonda: “Ho iniziato a lavorare a questo disco 2 anni fa a Santa Monica… Tra gennaio e febbraio di quest’anno mi sono chiuso in studio per chiudere l’album… Un giorno accendo la tv e vengo investito dalle notizie che arrivavano da Los Angeles e dalla voce di un servizio al telegiornale che dice: ‘Mentre Los Angeles Brucia è morto David Lynch’. Mi sono reso conto di quanto le nostre vite siano ciniche ed egoriferite… Mi sono domandato: Mentre il mondo va a puttane, e ci succede qualunque cosa attorno, noi cosa facciamo?”

Due generazioni, un linguaggio comune: il rap

“Siamo tutti cantanti (sì) ma non ci sono canzoni (no!), Siamo tutti importanti (sì) dov’è che sono i coglioni? (Boh!)” cantano Fabri Fibra & Tredici Pietro, due generazioni a confronto che hanno trovato nel rap un linguaggio comune capace di raggiungere un pubblico vasto, oltre i soli appassionati del genere.

Il festival tour 2025

Le nuove canzoni risuoneranno sicuramente nel FESTIVAL TOUR 2025, che segna il grande ritorno sul palco a più di due anni dall’ultimo live. Il tour toccherà i principali festival estivi italiani, con due appuntamenti speciali: il 7 luglio al Circo Massimo di ROMA e il 30 settembre all’Unipol Forum di MILANO. I biglietti sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Calendario Festival Tour 2025: