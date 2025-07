Sul red carpet del Giffoni Film Festival, la cantante si è commossa mentre i fan le hanno cantato T’appartengo, sua celebre canzone.

Una bellissima sorpresa ha colto Ambra Angiolini, ospite la Giffoni Film Festival. Non appena la cantante ha fatto il suo ingresso sul red carpet, i fan le hanno reso omaggio cantando “T’appartengo”, sua celebre canzone. Immediata la reazione di Ambra, la quale, commossa, non ha saputo trattenere le lacrime. Il video.

La sorpresa dei fan ad Ambra Angiolini

Quello sul red carpet del Giffoni Film Festival è stato un momento toccante e unico per Ambra Angiolini. La cantante, infatti, aveva appena iniziato la sua “passerella”, quando i fan hanno deciso di farle una sorpresa unica: intonarle “T’appartengo“. Un gesto a cui Ambra ha ceduto, tanto da lasciarsi andare a lacrime di commozione e gratitudine.

Ma non è finita qui, dato che la cantante ha deciso di replicare ai suoi fan con un dolce ringraziamento fatto su Instagram. Questo consiste in un post contenente alcuni scatti dell’evento, tra cui quelli in cui Ambra appare visibilmente commossa per l’affetto ricevuto.

Il nuovo film di Ambra Angiolini

Ma perché Ambra Angiolini ha partecipato al Giffoni Film Festival? Ebbene, l’artista ha annunciato che sta lavorando all’uscita di un lungometraggio incentrato sulla sua storia e che parlerà di un disturbo alimentare di cui ha sofferto per molto tempo: la bulimia. Questo delicato argomento era già stato trattato dalla cantante all’interno di “InFAme”, il libro da lei scritto e pubblicato nel 2020.