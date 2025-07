Nella serata di ieri, lunedì 21 luglio, è andata in onda una puntata del Cornetto Battiti Live, la kermesse che accompagna l’estate degli italiani da ormai un po’ di anni. Tra i vari artisti si sono esibiti sul palco anche Clara e Fedez, cantando sulle note di “Scelte stupide”. Ma è proprio il rapper ad aver catturato l’attenzione del pubblico, in quanto si è esibito a piedi nudi. Scopriamo il perché di questa scelta.

Il fatto che Fedez stesse cantando scalzo sul palco ha immediatamente attirato l’attenzione del pubblico e anche della stessa Ilary Blasi, conduttrice del programma TV. Infatti, il gesto di Fedez non era organizzato, anzi, ha colto tutti di sorpresa.

In ogni caso, non è la prima volta che il rapper fa appello spiegando di avere un vero e proprio problema con la sudorazione. La prima volta che ne aveva parlato è stato nel 2021, a poche ore dalla finalissima del Festival di Sanremo. In questa occasione aveva fatto anche una battuta citando Francesca Michielin, con cui era in gara con “Chiamami per nome“: “La Franci mi ha dovuto sopportare per quattro serate con le mani sudate, i piedi sudati che, devo dirlo, puzzavano anche un po’ per l’ansia“.