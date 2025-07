A due anni dall’incidente, il cantautore è tornato in bicicletta per una nuova avventura: raggiungere il Friuli con un viaggio di 770 km.

Jovanotti, all’anagrafe Lorenzo Cherubini, è inarrestabile non solo sul palco, ma anche nella vita di tutti i giorni. A distanza di due anni dal brutto incidente che lo costrinse a un duro percorso di riabilitazione, il cantautore è tornato in sella alla sua amatissima bicicletta per compiere una nuova impresa: completare un viaggio di 770 km da Cortona al Friuli. Una sfida in primis con se stesso che ha deciso di condividere coi propri fan giorno dopo giorno, tappa dopo tappa.

Jovanotti: “È stato fantastico”

Il cantautore è tornato in sella alla sua amatissima bicicletta e ha affrontato il suo primo viaggio on the road dopo l’incidente. Infatti, Jovanotti ha raccontato di essere partito dalla sua Cortona per raggiungere le montagne del Friuli, dove il prossimo 26 luglio si esibirà al No Borders Music Festival.

Lorenzo ha deciso di condividere il suo viaggio su Instagram, dove ogni giorno, pubblica un reel di riepilogo della tappa conquistata, avvicinandosi sempre di più alla meta. In accompagnamento una didascalia in cui spiega il viaggio nei dettagli:

“Sto raggiungendo le montagne del Friuli in bicicletta partito da Cortona. Il 26 luglio sabato pomeriggio sarò con la band di Palajova suoneremo il nostro unico live di questa estate a sarà al No Borders Music Festival, una bella cosa che fanno lassù da 30 anni. Al nostro bike concert si potrà arrivare solo in bici e saranno 6000 ciclisti, e io tra loro ho pensato di onorare l’invito facendo 770 km a pedali, uno per ogni giorno che è passato dal botto di due anni fa. Ieri primo giorno con 2500 m di dislivello è stato fantastico” .

L’incidente di Jovanotti

Ormai Jovanotti è tornato in sella alla sua bicicletta, ma le cicatrici lasciate dal brutto incidente avvenuto due anni fa non si dimenticano. Infatti, di recente, il cantautore ha ripercorso quanto accadutogli in Repubblica Dominicana, dove si trovava in vacanza con alcuni amici.