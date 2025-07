La cantante salentina ha dovuto interrompere il concerto in quanto la sua bambina ha iniziato a scalciare nella pancia.

Alessandra Amoroso e Valerio Pastore stanno per diventare genitori. La piccola Penelope (così si chiamerà la loro bambina) nascerà il prossimo settembre, ma nel mentre, la cantante di Galatina sta continuando il suo tour per portare a termine tutti gli impegni che aveva in agenda da tempo. Ma ogni tanto accade qualche piccolo intoppo che strappa un sorriso non solo alla cantante ma anche ai fan. Scopriamo cosa è successo.

Alessandra Amoroso: “Mi ha dato una botta”

Tra i piccoli imprevisti cui Alessandra Amoroso deve fare i conti vi sono sicuramente i “calci” che la sua piccola Penny ogni tanto tira da dentro il pancione. Ed è proprio questo che è accaduto durante un recente concerto della cantante, tra i sorrisi e le risate del pubblico.

Infatti, come si vede da un video pubblicato in rete, Alessandra si stava esibendo sulle note di una sua celebre canzone quando all’improvviso sbaglia le parole, interrompendosi. Un fatto che evidentemente era accaduto anche poco prima, tant’è vero che l’artista ha spiegato ai suoi fan quanto stava accadendo. Di seguito le sue parole:

“Posso raccontare quello che succede? Già io sono rimbecillita… probabilmente le mammi mi sapranno dire meglio. Di solito, quando canto, non la sento mai. Sarà che il movimento che faccio, la culla. E poi la sera lo so io che concerti fa“. Il racconto prosegue: “Invece adesso avevo la mano sulla pancia e mi ha dato una botta. E ho perso il filo, come si è visto. Per due volte“.

La gravidanza di Alessandra Amoroso