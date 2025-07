Ormai Geolier e Chiara Frattesi fanno coppia fissa da quasi un anno. La loro relazione è diventata pubblica lo scorso settembre, a sin da subito sono stati in molti ad aver mosso critiche nei loro confronti. Ma nonostante le dure parole del web, Geolier e Chiara continuano a essere innamorati più che mai e la prova è un dolcissimo post pubblicato dalla giovane sul suo profilo Instagram con tanto di dedica romantica.

Come anticipato, Chiara Frattesi ha deciso di esprimere tutto il suo amore per Geolier attraverso un dolce post su Instagram. Questo consiste in un carosello fotografico contenente due immagini in bianco e nero: nella prima la coppia si guarda complice, mentre nella seconda si scambia un tenero bacio. A completare il tutto una bellissima dedica che recita le seguenti parole: “Sei in ogni mio sorriso più sincero, il mio cuore è tuo per sempre“.