Il tour di Marco Mengoni procede e come ormai è noto, ogni tappa della tournée riserva sempre delle magiche sorprese per il pubblico. Questa volta tutto è accaduto durante il live del cantante a Bari. Qui, infatti, Marco ha dedicato qualche minuti ad Aurora, una sua piccola fan che da anni combatte contro la leucemia il cui sogno era incontrarlo.

Come anticipato, il toccante incontro è avvenuto durante il live del cantante a Bari. Marco Mengoni, infatti ha avuto modo di conoscere la piccola Aurora dietro le quinte in compagnia della sua famiglia, dove la ha dato un tenero abbraccio. Ma non è tutto, dato che, una volta iniziato lo show, Marco ha fatto inquadrare la bambina, che nel mentre si era spostata tra il pubblico, e le ha dedicato un bellissimo pensiero: “Sei una guerriera“.