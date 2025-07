Chiara Ferragni e Fedez sono stati probabilmente la coppia più social d’Italia, quel duo che ha fatto sognare milioni di fan con cui hanno condiviso ogni momento della loro storia d’amore. Dai primi incontri alla vita a Los Angeles, dalla nascita dei loro figli al matrimonio, fino all’acquisto della loro nuova casa, in cui però Fedez ha vissuto per pochi mesi.

Ma le favole non sempre hanno il lieto fine e circa un anno fa, il rapper e l’imprenditrice dichiaravano di essersi lasciati. Da quel momento entrambi si sono concentrati sulle loro vite e oggi, è arrivata la notizia: il divorzio è ufficiale. Ecco cosa dovrebbe prevedere l’accordo.

Ad aver rivelato quali sarebbero i probabili punti dell’accordo sono state alcune importanti testate giornalistiche, come Ansa, il Corriere della Sera e TGCom24. Queste hanno riportato delle dichiarazione fatte da alcune persone molto vicine all’ex coppia, tra cui anche quali potrebbero essere le condizioni da rispettare.

Nello specifico, si legge: “Fedez, assistito dagli avvocati Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci, e Ferragni, assistita dall’avvocata Daniela Missaglia, hanno siglato l’accordo secondo cui i figli sono affidati a entrambi con frequentazione paritetica. Non è previsto alcun assegno di mantenimento per i bimbi, né assegno per l’influencer. Le spese scolastiche e sanitarie per i bambini sono invece a carico di Fedez“.