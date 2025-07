Lutto nella musica: è morto Ozzy Osbourne, icona dell’heavy metal

Ozzy Osbourne, voce della celebre band dei Black Sabbath, è venuto a mancare il 22 luglio all’età di 76 anni.

Il mondo della musica piange Ozzy Osbourne, celebre cantante del gruppo dei Black Sabbat. L’artista, soprannominato anche “The Prince Of Darkness” aveva 76 anni e si è spento ieri, 22 luglio 2025 dopo una lunga battaglia contro il Parkinson.

L’annuncio

Ad aver riportato la morte di Ozzy Osbourne è stata la BBC in seguito a un post pubblicato sul profilo Instagram del cantante. Il contenuto consiste in una foto dell’amato artista mentre si trova sul palcoscenico davanti il microfono e in una didascalia con un breve messaggio:

“Con tristezza, più che con quanto le parole possano dire, rendiamo noto che il nostro amato Ozzy Osbourne è morto questa mattina. Era con la sua famiglia, circondato dall’amore. Chiediamo a tutti di rispettare la nostra privacy in questo momento”.

Il successo di Ozzy Osbourne e la malattia

Ozzy Osbourne ha conosciuto il successo grazie a una geniale idea: fondare un band, i Black Sabbath. Il gruppo diventa presto il pioniere dell’heavy metal e dell’hard rock, dando inizio a un’avventura destinata a fare la storia della musica.

Ma per il cantautore la strada è diventata improvvisamente in salita a causa di un fatto: l’espulsione dalla band, un gesto motivato dalle dipendenze di Ozzy da alcol e droghe. Dopo un periodo di riabilitazione, il cantante torna sul palcoscenico in veste di solista, raccogliendo diversi successi. Tuttavia non mancano le reunion coi Black Sabbath, band in cui tornerà a far parte nel 2011.

Qualche anno dopo, Ozzy deve affrontare una nuova sfida: la diagnosi del morbo di Parkinson, malattia che segnerà un lento declino della sua salute. Il cantante scopre di avere la malattia nel 2020, e a causa di ciò è costretto ad annullare il tour. Eppure Ozzy continua a lavorare, cosa che ha fatto fino al 5 luglio 2025, quando la band si è riunita per un ultimo grande concerto evento.