Il cantante ha battuto il record di 250mila biglietti venduti, superando addirittura Vasco. Tuttavia, lo scontro con la stampa resta aperto.

Ultimo si conferma come artista da record. Dopo molteplici sold out ai suoi concerti negli stadi, il cantante ha tagliato un nuovo importante traguardo: vendere 250.000 biglietti in un’ora per il suo evento a Tor Vergata, previsto il prossimo 4 luglio 2026. Tuttavia, nonostante il risultato raggiunto, il rapporto conflittuale tra l’arista e la stampa resiste, tant’è vero che nelle ultime ore Ultimo ha lanciato una nuova frecciata ai giornalisti.

Le parole della stampa e la reazione di Ultimo

Ad aver innescato la reazione di Ultimo è stato un recente contenuto pubblicato da Rolling Stone, celebre magazine di musica. Qui compare un articolo incentrato sul cantante romano e dal titolo che recita: “Ve lo meritate Ultimo!“. Ma non solo, dato che la frecciata al cantante è emersa anche nel testo contenuto nell’occhiello:

“Citare Nanni Moretti per raccontare il record del cantautore sempre triste e inca**ato, trapper senza trap, cintura nera di vittimismo che piace alla gente e che non piace alla gente che piace“, si legge, “Tenetevi i record di affluenza: gli stadi e i pratoni infiniti sono l’Ultimo posto in cui sentire musica“.

Chiaramente Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, non ha apprezzato quando pubblicato dal magazine, tant’è vero che ha deciso di replicare affidandosi al suo profilo Instagram. Il cantante, infatti, ha pubblicato due storie, una contenente uno screen tratto dall’articolo e l’altra con un selfie con una scritta in sovrimpressione che recita: “Poroporoporo“. Ultimo

Il conflitto tra Ultimo e la stampa

Che i rapporti tra Ultimo e la stampa non siano dei migliori è noto a tutti. Come i fan sanno bene, la relazione coi giornalisti si è incrinata durante la conferenza stampa del Festival di Sanremo 2019, quando il cantante riuscì a ottenere solo il secondo posto in classifica, nonostante fosse il favorito.

Ma non è tutto, dato che Niccolò in tempo più recenti ha lanciato un’ulteriore frecciata ai giornalisti durante il suo concerto allo Stadio San Siro di Milano avvenuto lo scorso 5 luglio.