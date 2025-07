La cantante ha dovuto fare i conti un piccolo incidente sul palco, fratturandosi il radio. Ma nonostante ciò, il tour andrà avanti.

Gianna Nannini è attualmente impegnata nel suo tour in giro per l’Europa. Tuttavia, durante il concerto del 21 luglio presso il Rheingau Musik Festival di Wiesbaden, in Germania, ha avuto un piccolo incidente, procurandosi la frattura del radio. In ogni caso, questo inconveniente non comprometterà il tour, dato che la cantante ha deciso di proseguire per portare a termine tutte le tappe programmate.

L’incidente di Gianna Nannini

Come i fan sanno bene, Gianna Nannini è famosa per esibirsi in spettacoli live carichi di adrenalina ed energia. Tuttavia, non sempre le cose vanno come sperato ed è proprio quello che è accaduto di recente alla cantante. Gianna, infatti, si stava esibendo durante la sua terza data sold out in Germania quando ha urtato violentemente il braccio, fratturandosi il radio.

Eppure nemmeno il gesso è riuscito a fermare la cantante, la quale ha dichiarato che nonostante l’incidente, la tournée continuerà. L’unico accorgimento? Indossare un tutore e contenere i movimenti per evitare che la frattura possa aggravarsi.

Gianna Nannini – www.notiziemusica.it

Le prossime tappe del tour europeo di Gianna Nannini

Il “Sei nell’anima – Festival European Leg Tour” è la tournée che sta accompagnando Gianna Nannini in giro per l’Europa. Un’occasione per la cantante per presentare le sue canzoni al pubblico europeo e che sta avendo molto successo anche oltre le Alpi.

Ma dove avranno luogo le prossime tappe? Ebbene, dopo la Germania è la volta dell’Italia, dove si esibirà a Lanciano, Santa Margherita di Pula, Macerata, Apricena, Ostuni, Rocella Jonica, Catania e Palermo. Seguirà quindi la Svizzera con Arbon e Spiez, per poi arrivare al gran finale con due imperdibili appuntamenti: il 17 settembre alla Reggia di Caserta e il 21 dello stesso mese all’Arena di Verona.