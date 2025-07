La voce dei Pooh ha voluto ricordare i 35 anni di matrimonio con Giovanna, sua moglie, dedicandole un dolcissimo post.

Roby Facchinetti, cantautore e celebre voce dei Pooh e Giovanna Lorenzi, sua moglie, festeggiano oggi, 23 luglio 2025, 35 anni di matrimonio. Una bellissima storia d’amore diventata ufficiale il 23 luglio del 1990 e che Roby ha voluto ricordare pubblicando un post su Instagram dedicato alla sua amatissima moglie.

“Grazie per come mi hai amato”: le dolci parole di Roby Facchinetti

Quello pubblicato da Roby Facchinetti su Instagram è molto più di un semplice post. Stiamo parlando, infatti, di una vera e propria lettera d’amore che il cantautore ha voluto dedicare a Giovanna Lorenzi, sua moglie, con la quale è sposato da più di 30 anni. Nella fotografia si vedono Roby e Giovanna il giorno del loro matrimonio, lei vestita di bianco e lui in abito scuro, mentre sorridono al fotografo abbracciandosi. A completare il tutto una dedica carica di amore:

“Buon anniversario amore mio. Il 23 luglio è la nostra data, il nostro giorno speciale. Sono passati 35 anni dal giorno in cui ci siamo detti “sì”… e ogni anno che passa sento sempre più forte il bisogno di dirti “grazie. Grazie per tutte le cose che hai saputo donarmi, giorno dopo giorno, con amore, con pazienza, con quella dolcezza che solo tu hai. Grazie per come mi hai sempre capito, anche nei silenzi. Per come mi hai amato, compreso, sostenuto, anche quando le parole non bastavano“.

Roby poi prosegue: “Se sempre stata al mio fianco, con discrezione, con eleganza, con quell’amore profondo che non ha mai avuto bisogno di farsi notare per farsi sentire. Ma oggi voglio dirlo al mondo: sei la mia forza, la mia complice, il mio rifugio, la mia verità, la mia pace e il mio amore più grande. Grazie per tutto quello che hai fatto e continui a fare per me e la nostra famiglia. Ti amo infinitamente. Sempre tuo Roby“.

La relazione tra Roby Facchinetti e Giovanna Lorenzi

Come anticipato, quella tra Roby Facchinetti e Giovanna Lorenzi è una storia d’amore che va avanti da più di trent’anni. La coppia si è conosciuta nel 1987, per poi sposarsi nel 1990. Dal matrimonio sono nati Roberto e Giulia, i loro due figli. Proprio in un’intervista a Verissimo, Roby aveva espresso delle dolci parole per la moglie, dichiarando: “Giovanna è arrivata al momento giusto. Mi ha regalato l’equilibrio che è l’anticamera non della felicità, ma della serenità“.