Nelle ultime ore, Fedez è finito nell’occhio del ciclone per aver annunciato una nuova puntata speciale di Pulp Podcast, incentrata su Giuseppe Sala, il Sindaco di Milano. Al suo interno, il rapper ha criticato l’operato del primo cittadino e fatto una profonda critica a tutta l’amministrazione comunale. Ma non è tutto, dato che sul profilo Instagram del podcast del rapper è comparso un post contenente una dura critica al sindaco.

A quanto pare l’operato di Giuseppe Sala sulla città di Milano non sta piacendo a Fedez. Il rapper, infatti ha deciso di registrare un’intera puntata di Pulp Podcast incentrata sul delicato tema del “Salva Milano”. Per annunciare l’uscita dell’episodio, sul profilo del podcast è stato pubblicato anche un post contenente una profonda critica sul sindaco.

Sotto il post si legge: “Sei il sindaco della città di Mani Pulite, inchiesta che ha svelato il modus operandi di un’intera classe politica, fondato sulla corruzione. E che fai? Per manifestare la tua estraneità ai fatti e alle inchieste che stanno segnando le ultime settimane del capoluogo meneghino, decidi di usare l’espressione “io ho le mani pulite”. Davvero?“. La critica prosegue: “Nessuno del team del sindaco ha pensato, chessò, a un “ho la coscienza pulita?” Proprio le mani dovevate andare a pulire… Freud avrebbe parecchio da dire. E da analizzare“.

Dunque, un vero e proprio dissenso che anche Fedez ha deciso di commentare in prima persona così: “Il signor Sala si è in sostanza auto-assolto con la compiacenza di parte preponderante della “stampa” … I processi mediatici non si fanno agli amici. Caso chiuso, sipario“.