Clara rompe il silenzio su Fedez: “Sono le regole del gioco”, la dichiarazione shock della giovane cantante

Clara rompe il silenzio su Fedez, la dichiarazione inaspettata della giovane cantante sorprende: “Sono le regole del gioco…”

Da settimane Clara e Fedez sono protagonisti del gossip estivo, più volte paparazzati insieme hanno smentito il presunto flirt, anche se non hanno convinto del tutto. I due artisti hanno ribadito di essere solo amici e che la loro collaborazione è solo professionale. In cima alle hit con il brano Scelte stupide che si candida a diventare il tormentone dell’Estate 2025, Clara e il rapper stanno vivendo un momento professionale positivo, meno entusiasmante quello privato.

Fedez è reduce dalla fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni e Clara è single solo da poco. A rivelare la rottura con lo storico fidanzato la stessa cantante, che a Vanity Fair ha ammesso di non avere nessun legame e di essere concentrata sul suo lavoro. Clara ha anche parlato dell sua infanzia, del rapporto non facile che ha avuto con il padre quando i suoi genitori si sono separati, e dei suoi progetti. La svolta artistica l’ha vissuta grazie al ruolo in Mare Fuori, il debutto come attrice in una serie così popolare, le ha aperto diverse porte nel mondo della musica.

Clara ha anche raccontato come ha vissuto la sua esperienza a Sanremo, cantare sul palco dell’Ariston è emozionante e non esclude, in futuro, di tornarci: “L’Ariston un palco difficile? A me le telecamere stranamente tranquillizzano. L’adrenalina è data dall’importanza dell’evento per gli italiani”. La cantate ha poi raccontato che durante l’ultima edizione per varie ragioni ha conosciuto meglio Fedez, si sono visti più volte dietro le quinte e così è nata l’idea di un duetto: “Durante l’ultima edizione di Sanremo ci siamo incrociati parecchio: provavamo l’uno dopo l’altra. Poi, finito il Festival, Federico mi ha scritto su Instagram: “Ho il nostro pezzo estivo, devo fartelo sentire”. Ci siamo trovati e ci abbiamo lavorato: non mi sono mai divertita tanto.”

Clara: “Il gossip? Fa parte del gioco”

L’ex volto di Mare Fuori ha poi rotto il silenzio in merito al presunto flirt che avrebbe con Fedez, un gossip insistente che circola da giorni. Clara ha chiarito che non è fidanzata con il rapper ed comprende che i rumors fanno parte del gioco, anche se dovrebbero avere un limite: “È compreso nel pacchetto. Sono le regole del gioco che ho scelto. Mi infastidiscono solo i fotomontaggi e le invenzioni, perché ci sono persone che possono restarci male.”

Ha poi concluso: “Per il resto, amo i paparazzi e mi diverte la vicina di casa che vuole saperne di più della mia vita privata. Forse, parlo così dal momento che non sono mai uscite cose gravi su di me e non è mai stata toccata la mia famiglia: in quest’ultimo caso darei in escandescenza”. Clara oggi non è innamorata, crede nell’amore, ma di carattere è una persona diffidente e di conseguenza fatica a lasciarsi andare.