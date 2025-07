Il rapper e l’influencer stanno trascorrendo le vacanze separati coi rispettivi amici. Sui social, Giulia ha spiegato il perché della scelta.

Per Tony Effe e Giulia De Lellis le vacanze non sono finite. La coppia, infatti, ha deciso di concedersi un nuovo viaggio ma da separati. Sì perché entrambi si trovano in località diverse coi rispettivi amici. Sui social, Giulia ha deciso di rispondere a chi ha criticato la loro scelta spiegando il perché abbiano preso questa decisione e invitando le persone a fare lo stesso.

Le parole di Giulia De Lellis

Non appena la coppia ha deciso di partire coi rispettivi amici per delle vacanze separata, sul web ha cominciato a diffondersi il gossip secondo cui tra loro fosse in corso una nuova crisi. Ma a differenza di altre volte, Giulia ha preso in mano la situazione e smentito ogni voce spiegando il perché di questa scelta.

“Se siete fidanzate con qualcuno che, anche per scherzo, prova a dirvi di non farvi le vacanze con le vostre amiche, e questo vale anche per i ragazzi, scappate“, ha dichiarato l’influencer, “Intanto fa benissimo alla vostra persona, ma anche alla vostra relazione. Per queste cose divento pazza, non esiste che un fidanzato o una fidanzata vietino di passare un weekend o una settimana in vacanza con gli amici“.

Il discorso prosegue: “Nessuno può vietarvi una cosa del genere. Chi lo fa non vi vuole veramente bene. Se amate una persona siete troppo felici l’uno per l’altro, perché sapete che si sta dedicando a sé stesso e ai propri affetti. Non mi mandate più questi messaggi, piuttosto lavoriamo su queste relazioni malsane“. Giulia De Lellis con Tony Effe

La storia d’amore tra Tony Effe e Giulia De Lellis

Dunque, pare proprio che la relazione tra Tony Effe e Giulia De Lellis stia procedendo nel migliore dei modi. La coppia ha iniziato a frequentarsi proprio un anno fa, complice il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. È proprio durante il party dei novelli sposi che sarebbe scoccata la scintilla tra il rapper e l’influencer, i quali presto diventeranno genitori di Priscilla, la loro bambina.