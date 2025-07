La cantante il pilota hanno nuovamente scacciato le voci di crisi regalandosi una romantica cena a Roma con tanto di passeggiata.

Sarebbe un errore pensare che tra le Elodie e Andrea Iannone le cose non stiano andando a bene. Infatti, nonostante le voci di una presunta crisi che ha acceso il web nell’ultimo mese, la cantante e il pilota sembrano essere più innamorati e complici che mai. A confermare nuovamente il loro amore, una romantica cena nel cuore della capitale seguita da una passeggiata per le vie di Roma.

Elodie e Andrea Iannone, la romantica cena

Ad aver diffuso questo nuovo gossip è stato il settimanale Chi, che ha reso pubbliche delle foto in cui Elodie e Andrea Iannone appaiono innamorati durante una cena in un ristorante a Roma. Dagli scatti sembra proprio che la coppia sia molto affiata, tant’è vero che sono apparsi con le mani intrecciate in attesa delle varie portate.

Ma non solo, dato che dopo la cena, Elodie e Andrea si sono concessi una passeggiata serale tra le vie della Città eterna, regalando ai fotografi anche un dolce bacio illuminato dalla luce fioca dei lampioni. Insomma, gesti che hanno portato i fan a scongiurare qualsiasi voce relativa a possibili crisi in corso, segno che tra la coppia le cose stanno procedendo a gonfie vele.

La vacanza a Ibiza e la foto del bacio

In realtà questi non sono gli unici indizi che hanno fatto comprendere a tutti che non ci sia alcuna crisi in corso nella coppia. Proprio qualche giorno fa, la stessa Elodie aveva tentato di mettere a tacere ogni indiscrezione pubblicando alcuni contenuti su Instagram in cui si faceva vedere in compagnia di Iannone. Tra questi il celebre selfie a letto con tanto di bacio e alcuni scatti del loro soggiorno, come lo scatto allo specchio dentro l’ascensore e una foto del pilota mentre si rilassa su un lettino da mare.