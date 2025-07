Dopo il divorzio, Fedez ha rivelato a quanto ammonti il suo patrimonio e spiegato che la musica non sia la principale fonte di guadagno.

Ormai è ufficiale, Fedez e Chiara Ferragni sono divorziati. A distanza di poche ore, il rapper ha voluto parlare del suo patrimonio e di quanto sia cresciuto negli anni, spiegando anche quale sia il ruolo della musica nella sua vita, dal punto di vista lavorativo e imprenditoriale.

Il patrimonio di Fedez

In un’intervista per Forbes Italia, Fedez si è messo a nudo parlando della sua vita dal punto di vista imprenditoriale. Infatti, il rapper non si dedica soltanto alla musica, ma ha anche un gruppo di società. A tal proposito è curiosa la dichiarazione fatta da Federico sull’impatto che la carriera musicale ha avuto sui suoi guadagni: “Non è assolutamente la primo posto nel mio business, ma rimane al primo posto rispetto ai miei sfoghi creativi“.

Del resto, la maggior parte dei ricavi del rapper provengono proprio dalla holding Zedef, la quale controlla tutte le sue società. In merito a ciò, Fedez ha spiegato che “ha una consistenza patrimoniale complessiva che supera i 20 milioni di euro“, un risultato non scontato a causa della “bufera comunicativa” che ha travolto il rapper.

Ma seppur quella di Federico sia a tutti gli effetti una vita da milionario, il rapper non ha dubbi sull’impatto che i grandi guadagni abbiano avuto sulla sua vita: “Non ho mai avuto un estremo attaccamento al denaro, da diversi anni la prerogativa fondamentale di tutti i miei progetti sono l’adrenalina e lo stimolo creativo che mi possono dare, non il denaro“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Forbes Italia (@forbesitalia)

Il divorzio da Chiara Ferragni

In ogni caso, ora il rapper dovrà fare i conti con una nuova vita, dato che il divorzio da Chiara Ferragni è stato ufficializzato. Infatti, nelle ultime ore, sono emersi alcuni dettagli sulle clausole che gli ex coniugi dovranno rispettare. Tra queste, si dice che Federico non sia tenuto a versare alcun mantenimento per Leone e Vittoria, i suoi figli, mentre dovrebbe essere suo compito provvedere alle spese scolastiche e sanitarie.