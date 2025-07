I rapporti tra Sanremo e la Rai sono sempre più tesi. I tempi per le trattative sono ridotti e il Festival potrebbe cambiare location.

Ormai è noto a tutti che tra il Comune di Sanremo e la Rai ci siano diverse tensioni legate all’organizzazione del Festival. Alla base delle tensioni l’imposizione del Tar della Liguria di un bando pubblico per stabilire quale servizio televisivo potrà trasmettere l’evento e delle nuove richieste fatte dal Comune ligure che ai vertici Rai non sono piaciute. Il risultato? Il Festival potrebbe cambiare location già dall’anno prossimo. Scopriamo quali sono le possibili candidate.

Le richieste del Comune di Sanremo

Ma andiamo con ordine. Le tensioni tra il Comune di Sanremo, sede storica della kermesse e la Rai sono aumentata a causa di nuove richieste avanzate dallo stesso Comune. Infatti, questo ha posto delle nuovi condizioni, come ottenere l’1% in più sui guadagni derivati dalle pubblicità, piuttosto che il 30% extra per la gestione del marchio e la possibilità di organizzare ulteriori quattro eventi sempre legati al Festival.

In merito a ciò, sembra proprio che il Comune di Sanremo e la Rai non siano riuscite a trovare un accordo comunque, tant’è vero che sarebbero a un passo da una crisi insanabile. Ad aver reso pubblica la notizia Il Sole 24 Ore, il quale ha dichiarato: “Martedì 22 luglio 2025, a quanto verificato da Il Sole 24 Ore, si è tenuta una riunione di alto livello in Rai sul tema“.

Il discorso prosegue: “Fra le condizioni che non piacciono alla TV pubblica c’è la richiesta da parte del comune, dell’1% sugli incassi della pubblicità del Festival. Condizione ritenuta inaccettabile anche se a quanto pare le questione che più fanno sobbalzare, fra i vertici della TV pubblica, sarebbero legate al fatto che il comune vorrebbe riconosciuta per sé la titolarità del marchio e del format“. Teatro Ariston a Sanremo – www.notiziemusica.it

Le nuove possibili location del Festival di Sanremo

In seguito alle recenti tensione, potrebbe quindi capitare che già per l’edizione del 2026 il Festival sia ospitato da un’altra città italiana. Il Sole 24 Ore ha quindi elencato alcune città che sarebbero in pole position per accogliere la kermesse, quali Viareggio, Napoli, Torino e Rimini.

Inoltre, è emerso anche che Viareggio possa essere la principale favorita, dato che organizzare l’evento in Versilia sarebbe un vero e proprio ritorno alle origini, dato che le prime edizioni del Festival sono state organizzate proprio nella celebre località toscana.