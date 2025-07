Francesca Michielin ha sempre combattuto contro chi negli anni le ha lanciato pesanti critiche. Commenti rivolti anche al suo aspetto fisico, alla scelta dei look e al taglio di capelli, ben lontani quindi da ciò che riguarda il mondo della musica. Di recente, la cantante ha deciso di prendere parole e rispondere a tutti coloro che l’hanno criticata.

Era da qualche giorno che sui profili social di Francesca Michielin comparivano commenti negativi di vario tipo, come: “Datti una regolata”, piuttosto che “Mettiti nelle mani di un buon nutrizionista“. Stanca di critiche legate al suo aspetto fisico, la cantante ha deciso di sfogarsi con un post su X in cui si è rivolta direttamente agli hater. Di seguito le sue parole:

“La dovete smettere. A me ormai non frega niente, perché so cosa il mio corpo ha vissuto e ho le spalle abbastanza larghe, ma penso alle tante ragazze giovani che ricevono e leggono questi commenti. Andaste a fa****o (o in terapia, così non dobbiamo andarci noi per colpa vostra)“.