L’avvocata di Chiara Ferragni, Daniela Missaglia, ha rivelato che le condizioni di divorzio con Fedez sono state alquanto complicate.

Ormai Chiara Ferragni e Fedez sono ufficialmente divorziati. Nella giornata di ieri 23 luglio è emerso che gli ex Ferragnez abbiano firmato le carte e che il loro matrimonio sia un lontano ricordo. A distanza di un giorno, Daniela Missaglia, avvocata che ha preso le parti dell’imprenditrice ha rivelato alcuni dettagli sulle complesse condizioni di divorzio accettate dagli ex coniugi.

La verità sul divorzio tra Chiara Ferragni e Fedez

Come anticipato, Daniela Missaglia, avvocata di Chiara Ferragni, ha spiegato con più precisione il processo iter giudiziario che ha portato l’imprenditrice e il rapper a firmare le carte. “L’accordo in questione è stato il risultato di una responsabile rinuncia della signora Ferragni a pretendere dal marito un assegno per il mantenimento di Leone e Vittoria, collocati in via prevalente presso di lei, per evitare una deriva giudiziaria che avrebbe recato nocumento ai figli minori“, ha spiegato Missaglia.

L’avvocata ha poi proseguito: “Le condizioni di divorzio sono in ogni caso più complesse di come sintetizzate dagli organi di stampa sicché le notizie riportate, oltre che a violare la privacy della mia assistita, appaiono frutto di semplificazioni che riassumono solo parzialmente la realtà delle intese raggiunte“. Fedez e Chiara Ferragni

Quali sono gli accorti del divorzio tra Chiara Ferragni e Fedez

In un articolo pubblicato in precedenza, avevamo sintetizzato quali fossero alcuni degli accordi presi da Chiara Ferragni e Fedez. Tra questi era emerso proprio il fatto che l’imprenditrice abbia deciso di rinunciare al mantenimento di Fedez per i figli. Dal canto suo, Fedez sarà tenuto a sostenere le spese scolastiche e mediche di Leone e Vittoria.

Cosa fanno oggi i Ferragnez

Archiviata la questione sul divorzio, ora gli ex Ferragnez possono prendere definitivamente due strade separate. E in effetti è quanto accaduto negli ultimi giorni, dato che Chiara Ferragni sarebbe tornata a frequentare Giovanni Tronchetti Provera, con il quale avrebbe avuto un ritorno di fiamma. Dal canto suo, Fedez è uscito allo scoperto con quella che probabilmente è la sua nuova fiamma, Giulia Honegger, tant’è vero che la coppia è stata vista baciarsi durante una vacanza in Sardegna.