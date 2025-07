Il divorzio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck avvenuto lo scorso febbraio ha suscitato l’incredulità nei fan. In effetti, la loro era una relazione che tra alti e bassi è durata circa due decenni con tanto di doppio fidanzamento e doppio matrimonio. Tuttavia, la storia d’amore tra la popstar e il regista è ormai giunta al capolinea e sul web alcuni utenti hanno ipotizzato che alla base di tutto ci sia un noto ballerino che fa persino parte del corpo di ballo di JLo: Giuseppe Giofré

Da ormai diversi anni, Giuseppe Giofré fa parte del corpo di ballo di Jennifer Lopez, popstar di fama mondiale. In effetti, negli ultimi tempi il ballerino ha attirato l’attenzione del pubblico in occasione del grande tour europeo della cantante, sopratutto a causa delle loro performance esplosive.

A causa di ciò, diversi utenti hanno iniziato a sviluppare una curiosa teoria: alla base del divorzio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck ci sarebbe proprio l’ex ballerino di Amici. Ma quale sarebbe il motivo che ha portato a fare questa ipotesi: semplice, la sintonia che si è sviluppata tra Giuseppe e Jennifer durante le loro esibizioni sul palco.

Un’ipotesi che tuttavia è stata immediatamente dichiarata falsa, soprattutto dai fan italiani che hanno seguito tutto il percorso di Giuseppe negli anni. Del resto, il ballerino non ha mai nascosto di essere omosessuale.

Ma quali sono le reali cause del divorzio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck? Ebbene, l’ex coppia, non ha posto fine al matrimonio a causa di scandali o terze parti. Al contrario, sia la popstar che il regista, avevano dichiarato che le uniche motivazioni che li hanno portati a compiere questa scelta fossero delle differenze inconciliabili sia a livello lavorativo che caratteriale. In effetti, gli stessi amici degli ex coniugi avevano dichiarato a People che avessero due “personalità opposte“: lei estroversa e socievole, lui invece più chiuso e riservato.