Jennifer Lopez e Ben Affleck si dicono addio: l’accordo di divorzio

Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno raggiunto un accordo per il divorzio: ecco tutti i dettagli sul suo contenuto.

Il divorzio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck è ufficiale. Dopo due anni di matrimonio le due celebrità si dicono addio ed hanno già trovato un accordo di divorzio per la divisione di beni e proprietà condivise. La notizia è stata confidata a Tmz da una fonte anonima vicina alla coppia: scopriamo tutti i dettagli!

Jennifer Lopez e Ben Affleck: l’accordo di divorzio

Secondo quanto riportato da Tmz JLo e Affleck usciranno dal matrimonio ciascuno con ciò che ha acquistato individualmente nel corso degli ultimi due anni. Oggetto di discussione anche i proventi derivanti dalle rispettive attività lavorative delle due super star.

Anche sul punto, però, sembra che che i due abbiano raggiunto un’intesa: hanno infatti deciso di mantenere separati i patrimoni, continuando a gestire autonomamente i guadagni delle proprie carriere. Ben, in particolare, manterrà la sua quota nella società di produzione Artists Equity creata nel 2022 insieme a Matt Damon, 4 mesi dopo aver sposato Jennifer.

Jennifer Lopez e Ben Affleck

La villa da 61 milioni di dollari

Durante il matrimonio la coppia aveva anche acquistato una villa a Los Angeles del notevole valore di 61 milioni di dollari. Di comune accordo la casa è stata messa in vendita, ma fino ad ora non ci sono state offerte per il lussuoso immobile. Non è ancora chiaro come verrà gestita dagli ex coniugi la divisione degli altri beni immobili acquistati nel corso del matrimonio.

Il divorzio tra JLo e Affeck è arrivato a soli 5 mesi dalla separazione. Si tratta di un evento che segna la fine di una storia d’amore che ha appassionato i fan di entrambe le star. Per il momento sembra che i rapporti tra i due siano distesi e che entrambi siano intenzionati a trovare una soluzione che consenta loro di proseguire nelle rispettive carriere e vite personali.