Fedez, rivelazione sul caso Diddy: “Si sapeva tutto”

Durante l’ultima puntata di Pulp Podcast, Fedez ha fatto delle rivelazioni sullo scandalo che ha coinvolto Sean Combs, in arte Diddy.

Fedez e Mr. Marra hanno deciso di dedicare la nuova puntata di Pulp Podcast al caso Diddy, uno scandalo enorme che ha sconvolto l’industria musicale americana. Pochi mesi fa Sean Combs, uno dei rapper e producer statunitensi più ricchi ed influenti, è stato arrestato con le accuse di traffico sessuale, racket, possesso di droga, violenza sessuale, corruzione, associazione a delinquere e favoreggiamento della prostituzione.

Nel corso della puntata Fedez ha affermato di aver parlato con una fonte, di cui non ha rivelato il nome, che in passato avrebbe partecipato alle feste organizzate da Combs e durante le quali si sarebbero tenute le condotte criminose. Scopriamo tutti i dettagli!

Fedez: le parole della fonte

Secondo il rapper tutti nella scena musicale sapevano cosa succedeva a quelle feste. “Ho sentito delle persone che andavano a questi party qui e mi hanno detto delle cose.” – spiega – “Non posso dire chi mi ha detto tutto, perché devo salvaguardare la mia fonte, ma mi hanno detto cose inerenti a BIG e Tupac“.

“Molte delle star di Hollywood che andavano a quei party oggi hanno molta paura. Sapevano tutti quello che lui faceva, era quasi inevitabile non saperlo” – aggiunge. Poi, parlando della morte di Notorius Big: “L’ha fatto fuori lui. Diddy è un criminale molto serio“.

Il coinvolgimento di Justin Bieber

Tra gli artisti che avrebbero subito violenze e molestie da parte di Diddy ci sarebbe anche Justin Bieber. “A conti fatti Justin Bieber non ha mai detto nulla a riguardo“- ha commentato Fedez – “Nel testo di Yummy, parafrasandolo, direbbe come è stato utilizzato dall’industria, ma in generale. Nel video musicale si capisce qualcosa, ma è sempre stato generico. È indubbio che sia stato sessualizzato e inghiottito in un vortice che non gli ha fatto bene fin da quando era bambino“.