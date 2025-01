Chi sono gli artisti più cercati sul web nel 2024?

Da Angelina Mango, vincitrice di Sanremo, a Geolier: scopriamo chi sono stati gli artisti più cercati sul web nel 2024!

Dicembre è tradizionalmente il mese in cui si fanno i conti con l’anno che sta per chiudersi, dando un ultimo sguardo ai fenomeni culturali che hanno segnato il periodo. Il 2024 non fa eccezione: grazie all’analisi delle ricerche effettuate su Google è possibile scoprire chi sono stati gli artisti più cercati sul web nell’ultimo anno.

Il fenomeno Angelina Mango

Angelina Mango, voce inconfondibile e vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo, si è affermata come la personalità più cercata su Google in Italia nel 2024. La cantante ha saputo conquistare il cuore degli italiani non solo grazie alla sua vittoria a Sanremo, ma anche per la sua partecipazione all’Eurovision Song Contest, nonché per aver inserito due sue canzoni, “La Noia” e “La Rondine”, rispettivamente al secondo e all’ottavo posto nella lista dei testi più ricercati.

Angelina Mango vincitrice del Festival di Sanremo 2024

Personalità in primo piano

Dietro all’indiscussa popolarità di Angelina Mango, troviamo personaggi che spaziano dal mondo dello spettacolo a quello dello sport, fino alla politica internazionale. Tra questi spiccano Kate Middleton, la cui recente malattia ha attirato l’attenzione del pubblico, e Jasmine Paolini, tennista di talento.

A seguire spuntano i nomi di altri artisti, come Ghali, Geolier, Mahmood e Rose Villain, che hanno tutti partecipato a Sanremo, e alcuni dei quali sono stati coinvolti in polemiche post-festival. La lista include anche la pugile Imane Khelif, che ha suscitato un caso mediatico con la sua partecipazione alle Olimpiadi, e figura tra le ricerche il sempre polarizzante Donald Trump.

Geolier

Hit musicali dell’anno

Per quanto riguarda la musica, oltre alle già citate hit di Angelina Mango, Google ha registrato un grande interesse per brani come “Tuta Gold” al primo posto, seguita da “Allucinazione Collettiva” di Fedez e “Mariposa” di Fiorella Mannoia. La musica continua dunque ad essere un linguaggio universale e uno specchio dei tempi, mostrando una varietà di generi e temi che hanno catturato l’interesse degli italiani.