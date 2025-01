Nek parla di “Laura non c’è”: “È autobiografica”

Nek è tornato a parlare del suo amatissimo brano “Laura non c’è”: la canzone, rivela, è ispirata ad una storia realmente accaduta.

Sanremo è da sempre un trampolino di lancio per molti artisti italiani, e tra questi vi è sicuramente Nek, nome d’arte di Filippo Neviani. Nel lontano 18 febbraio 1997, il Festival gli ha offerto la vetrina perfetta per presentare quella che sarebbe diventata una dei brani più significativi della sua carriera: “Laura non c’è“.

Dopo quasi tre decenni da quel momento, il cantante è tornato a parlare della canzone rivelando che dietro di essa si cela un’esperienza autobiografica. Scopriamo tutti i dettagli!

Nek: la storia dietro “Laura non c’è”

Intervistato dal Corriere della Sera, Nek ha raccontato: “È una canzone autobiografica, con un riferimento molto personale. Tutti abbiamo incontrato una Laura nella nostra vita, è un’esperienza vissuta da tanti, il suo successo probabilmente arriva da lì.

Poi ha aggiunto: “Laura ha fatto parte della mia vita e quando si è staccata da me mi è dispiaciuto: mi è rimasto l’amaro in bocca. Non l’ho più rivista”. L’identità di questa donna rimane un mistero. In ogni caso Nek ha decisamente votato pagina e dal 2006 è felicemente sposato con Patrizia Vacondio.

Nek

Nek: le difficoltà dell’esordio

Nek ha anche ripercorso gli anni dell’esordio, che non sono sempre stati semplici. Il primo concerto, racconta, è stato nel 1992: “Davanti a 15 persone, tutti miei amici. Suonavo con le basi ma il registratore si mangiò il nastro e la mia performance finì miseramente dopo 30 secondi.

“Ci sono stati momenti difficili, ma non ho mai pensato di non farcela. Nel nostro mondo c’è tanta pressione: viaggi tanto, fai un lavoro molto stressante, tutti si aspettano tanto da te. E soprattutto quando si è giovani può succedere anche di perdere il senso della misura.”. – ha poi rivelato.

“Ricordo che una volta dovevo essere ricevuto dal Papa per un concerto di Natale, arrivavo dagli Stati Uniti ed ero in forte ritardo, il Papa stava cominciando l’udienza generale e io – in un delirio di onnipotenza – dissi al mio discografico: ‘chiedete al Papa di aspettarmi’. Ecco, lì ho un filino esagerato“.