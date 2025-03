La cantante ha annunciato ufficialmente la gravidanza attraverso un dolcissimo post su Instagram: “Già ti amiamo Penny”.

Dopo settimane di indiscrezioni Alessandra Amoroso ha annunciato ufficialmente di stare per diventare mamma per la prima volta. La cantante di Galatina ha infatti deciso di condividere la notizia coi fan attraverso un dolcissimo post su Instagram.

Il post di Alessandra Amoroso

Nella giornata di ieri 17 marzo, l’artista ha deciso di comunicare la sua gravidanza tramite una bellissima fotografia pubblicata su Instagram. Nello scatto in bianco e nero si vede la cantante assieme al compagno Valerio Pastore intento a baciarle il ventre.

La futura mamma ha così commentato la gravidanza: “Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella…e sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite! Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia…settembre è vicino“.

Tramite il post Alessandra ha dato qualche informazione in più riguardo il genere, il nome e quando nascerà il bambino. Infatti, si può dedurre che probabilmente la cantante stia aspettando una bambina, il cui nome potrebbe essere Penelope, dato l’utilizzo del vezzeggiativo “Penny” nella didascalia. Inoltre, la nascita della piccola è prevista per il prossimo settembre.

La storia d’amore tra Alessandra Amoroso e Valerio Pastore

La cantante è legata a Valerio Pastore da circa 2 anni, ma della loro storia non si sa molto. Infatti sono una coppia che da sempre è rimasta lontana dai riflettori, tant’è vero che anche sullo stesso Valerio si hanno poche informazioni.

Ad ogni modo, Valerio è originario di Eboli, in provincia di Salerno ed è nato il 6 agosto del 1994; dunque ha 31 anni, 8 in meno rispetto alla cantante.

La coppia era stata paparazzata per la prima volta dal settimanale Chi nel 2023, anche se probabilmente si conoscevano già da tempo, forse dal 2021.

Proprio in quell’anno, Valerio aveva deciso di dedicare un post di ringraziamento su Instagram ad Alessandra per via del suo intervento durante il Festival di Sanremo 2021: in quell’occasione la cantante aveva ricordato quanto fosse importante il lavoro di tutti gli artisti e dei tecnici del suono nel periodo della pandemia.