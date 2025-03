Il mondo della musica piange la morte di Fabio Testoni, noto come Dandy Bestia, chitarrista e fondatore degli Skiantos.

La musica italiana perde uno dei suoi artisti più iconici e provocatori: Fabio Testoni, noto come Dandy Bestia, chitarrista e co-fondatore degli Skiantos, è deceduto all’età di 72 anni. L’uomo era malato da tempo. La notizia è stata annunciata dalla famiglia attraverso la pagina Facebook ufficiale della band emblema del rock demenziale.

Il ricordo di Fabio Testoni

La scomparsa di Fabio Testoni segna la fine di un’era e lascia un vuoto incolmabile nel panorama musicale italiano, in particolare per tutti quei fan che hanno seguito e amato gli Skiantos sin dai loro esordi. Il produttore Musicale Oderso Rubini ha ricordato Testoni con un post sul suo profilo Facebook: “Assieme a Freakantoni e agli Skiantos è stato un pezzo importante della storia in musica di Bologna, magari più trasversale e meno ufficiale, più provocatoria e ironica, ma decisamente significativa“.

La band, con la sua originalità e la sua irriverenza, ha ispirato numerosi artisti dimostrando come la musica possa essere anche provocazione e critica sociale, oltre che puro intrattenimento. La notizia della scomparsa di Testoni ha commosso molti, portando alla luce ricordi e testimonianze di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo o di vederlo esibire live.

Fabio Testoni: un pioniere del rock demenziale

Gli Skiantos, frutto della creatività e della voglia di sperimentare di Fabio Testoni e di Roberto ‘Freak’ Antoni, nascono a Bologna negli anni ’70. Fin dal suo esordio il gruppo ha dimostrato una forte predilezione per l’assurdo e il sarcasmo finendo per creare un genere del tutto nuovo definito rock demenziale.

Canzoni come “Mi piaccion le sbarbine“, “Sono un ribelle, mamma” e “Ti spalmo la crema” sono diventate veri e propri inni per diverse generazioni, dimostrando come la band abbia sempre saputo giocare con le parole e con la musica, riuscendo a intrattenere e, al contempo, a far riflettere.