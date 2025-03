Gianni Morandi, lacrime in tv: “La mia famiglia non era ricca”

Ospite a “C’è posta per te”, Gianni Morandi è stato protagonista di uno dei momenti più toccanti della serata.

L’ultima puntata di “C’è posta per te” dell’edizione 2025 si è distinta per un momento particolarmente toccante, grazie alla presenza di uno dei più amati cantautori italiani, Gianni Morandi. L’artista è stata invitato come ospite speciale per la storia di Rita, una donna che ha voluto fare un omaggio ai suoi genitori, Ivana e Marco, che per anni si sono presi cura di lei nonostante le difficoltà economiche.

Gianni Morandi: la partecipazione a “C’è posta per te”

La storia di Rita e dei suoi genitori, Ivana e Marco, ha costituito il fulcro attorno al quale si è snodato uno degli episodi più commoventi della stagione. Distanti fisicamente loro figlia, i due hanno ricevuto una sorpresa inaspettata grazie alla partecipazione di Gianni Morandi al programma.

Nel corso della puntata Rita ha spiegato che, dopo essere andata a vivere da sola, ha finalmente compreso quanto siano stati grandi i sacrifici fatti dai suoi genitori per permetterle di fare una vita agiata in cui non le mancasse nulla. “Io chiedevo e chiedevo senza rendermi conto.” – ha spiegato la donna. Per sdebitarsi con loro ha deciso di farli incontrare con Morandi la cui musica è stata la “colonna sonora della loro vita”.

La sorpresa e le lacrime in studio

Dopo aver ascoltato la storia di Rita raccontata da Maria De Filippi, Gianni non ha trattenuto l’emozione. Visibilmente commosso ha salutato Ivana e Marco: “Ho ascoltato la vostra storia, mi sono commosso.“ – ha detto. “Mi sono immedesimato, anche noi non eravamo una famiglia molto ricca.“ – ha quindi aggiunto.

Poi, raccontando un po’ della sua storia, Morandi ha detto: “Anche mio padre faceva queste cose, andava al mercato il giovedì, quando finiva, comprava delle cose, le prendeva con pochi soldi e le portava a casa. Anche mia madre, andava a lavare alla pozza comunale con le mani gelate. Voi non avete mai mollato, avete messo i figli davanti a tutto”.

La partecipazione di Morandi ha regalato a tutti i presenti un momento di leggerezza e nostalgia. Il cantautore ha infatti eseguendo due dei suoi più grandi successi, “Fatti mandare dalla mamma” e “Uno su mille“, canzoni rappresentano un vero e proprio abbraccio musicale per Rita e i suoi genitori.