Durante la sua carriera da artista, Fabrizio Moro ha dovuto affrontare periodi di difficoltà e depressione: ecco cosa ha raccontato.

Oggi Fabrizio Moro è pronto a celebrare i suoi primi 25 anni di carriera con due concerti nei palazzetti di Roma e Milano. In passato, però, l’artista è stato costretto a abbandonare il mondo della musica e a svolgere altri lavori perchè, come racconta lui stesso, “la musica non mi dava da vivere“. In una recente intervista al Corriere Moro ha parlato di questo periodo difficile e dei suoi progetti per il futuro.

Fabrizio Moro: “Mi chiusi in casa con il cane”

Nel corso dell’intervista, Fabrizio Moro ha rivelato di aver attraversato periodi in cui la musica sembrava aver perso qualsiasi significato per lui, portandolo sull’orlo della depressione. “La musica non mi dava da vivere, ho fatto anche l’operaio, mettevo la guaina sui tetti. E questa cosa mi è rimasta. Quando ho periodi di vuoto mi dedico al bricolage” – ha raccontato il cantante.

Fabrizio Moro

Poi ha aggiunto: “Mi ero rilassato, stavo finendo in depressione: dormivo di più, non mi allenavo, non scrivevo, non vedevo nessuno, rimanevo col cane dentro casa. Un po’ come Rocky. Mi sono immedesimato nella storia e sono andato a scavare nel passato.”

I suoi fan, però, non l’hanno mai abbandonato: “Trovare la gente ai miei concerti mi dà la certezza di essere seguito per tutto quello che ho raccontato in questi anni, non per una moda momentanea“.

Fabrizio Moro: il rapporto con Ultimo

Fabrizio Moro ha un rapporto molto stretto con Ultimo che come lui è un cantautore romano originario del quartiere San Basilio. Nel corso dell’intervista, l’artista ha parlato di questo legame speciale sottolineando l’importanza della solidarietà e dell’incoraggiamento reciproco nel mondo della musica.

“Il successo che ha oggi è tutto merito suo” – ha spiegato Fabrizio Moro – “Io ho solo notato il suo talento e gli ho dato una mano. Tutti abbiamo bisogno di aiuto, da solo non ce la fa nessuno“-