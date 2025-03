Stash parla delle figlie: “Mi fanno dormire due ore a notte”

Ospite di Verissimo insieme ai The Kolors, Stash ha parlato del rapporto con le sue due figlie, Grace e Imagine.

Nella puntata di Verissimo del 16 marzo, il leader dei The Kolors, Stash, ha condiviso alcuni dettagli della sua vita privata offrendo ai telespettatori un ritratto più intimo e personale. Affrontando temi che spaziavano dal suo recente successo musicale al Festival di Sanremo alla sua esperienza di padre, il cantante ha aperto una finestra sul suo mondo, tra risate e momenti di tenerezza. Scopriamo tutti i dettagli!

Stash: una vita tra musica e paternità

Da quando hanno calcato la scena del Festival di Sanremo con il brano “Tu con chi fai l’amore“, Stash e i The Kolors hanno goduto di un rinnovato successo, dimostrando ancora una volta il loro notevole talento. Tuttavia, oltre alla carriera musicale, Stash è anche il padre di due bambine, Grace e Imagine, nate rispettivamente nel 2020 e nel 2022 dalla relazione con Giulia Belmonte.

The Kolors

Il cantante, apparso nello studio di Verissimo con indosso degli occhiali rosa, ha condiviso aneddoti quotidiani sull’essere padre, tra cui lo scarso sonno e le notti movimentate passate insieme alle figlie. “Stanotte mi hanno fatto dormire ben 2 ore, per questo ho gli occhiali” – ha spiegato a Silvia Toffanin.

“Tutto bene?” – ha chiesto Silvia Toffanin. “Sì, ma ho fatto l’errore di non abituarle a dormire nella culla, quindi spesso ci troviamo tutti e 4 nel lettone e loro prendono sempre più spazio. Ci godiamo questi momenti, io le chiamo kung fu panda di notte per le posizioni in cui si mettono” – ha raccontato Stash.

La domanda di Fru ai The Kolors

Durante l’ospitata dei The Kolors a Verissimo c’è stato anche un simpatico siparietto: il collegamento con il “ballerino” Fru, in realtà un membro dei The Jackal. Nel video messaggio il comico ha fatto una domanda sul testo della canzone “Tu con chi fai l’amore”, che nel ritornello recita “sale come un ascensore“. “Ma cosa sale come un ascensore? Cosa intendi? Spero di trovare una risposta” – ha chiesto.

“Libera interpretazione, sicuramente una metafora. Qualsiasi cosa, anche l’emozione di vederti, quel fuoco che sale. Ognuno può vederci quello che desidera” – ha spiegato Stash. “Siamo in fascia protetta” – la pronta risposta di Silvia Toffanin.