Di recente Peppino Di Capri, alias di Giuseppe Faiella, ha rilasciato un’intervista a il Corriere della Sera. In tale occasione non solo ha ripercorso la sua lunga carriera nel mondo della musica, ma ha anche raccontato alcuni curiosi aneddoti.

La canzone più celebre di Peppino Di Capri è probabilmente “Champagne” ed è proprio con alcune domande su essa che comincia l’intervista del cantante.

Giuseppe ha così esordito: “All’inizio non la volevo nemmeno. Pensavo di darla a Modugno e Aznavour”, per poi proseguire: “Una mattina mi svegliai, riascoltai il mio provino e mi chiesi: “Ma perché devo darla a loro? Me la canto io“.