Il team di LDA ha pubblicato dei messaggi sul profilo Instagram del cantante per giustificare la sua scomparsa dai social.

LDA, pseudonimo di Luca D’Alessio, è di recente scomparso dai social. Infatti, i fan hanno notato che dal suo profilo Instagram sono sparite tutte le fotografie pubblicate in precedenza. Nella giornata di ieri 16 marzo lo staff del cantante ha deciso quindi di prendere in mano la situazione pubblicando due post. Ecco cosa è successo.

La risposta del team di LDA

Come anticipato, i post pubblicati dallo staff di LDA sul suo profilo sono due. Nel primo si legge: “In questo momento abbiamo noi in mano il suo profilo, data l’impossibilità di Luca di utilizzare il telefono“.

La comunicazione prosegue: “Vi aggiorneremo domani per spiegare le dinamiche che hanno portato a questa situazione. Chiediamo il rispetto della privacy e di non divulgare FAKE NEWS data la delicatezza del momento e chiediamo a voi fan di restare uniti in questa situazione. Grazie a tutti per la comprensione“.

Le ipotesi dei fan sulla scomparsa di LDA

I fan di LDA, quindi, hanno cominciato a ipotizzare il motivo della scomparsa del cantante dai social. In molti si sono soffermati sulla scritta “FAKE NEWS” in rosso, ipotizzando che quanto accaduto sia in realtà una strategia per lanciare un nuovo progetto discografico del cantante.

Non a caso il team ha poi pubblicato un secondo post che recita: “Attenzione, vogliamo rassicurare tutti che Luca sta bene. Le circostanze che lo portano a non poter usare il telefono non riguardano la salute. Luca sta benissimo quindi non preoccupatevi e come detto in precedenza non fate circolare FAKE NEWS“.

A oggi non sono state lasciate ulteriori dichiarazioni da LDA e dal suo team. Sarà pertanto necessario attendere maggiori informazioni che possano confermare o smentire una possibile nuova produzione musicale.