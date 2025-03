Il 16 marzo il Corriere della Sera, ha riportato le presunte volontà di Fedez nei confronti di Fabrizio Corona. Infatti, il cantante avrebbe annunciato di voler prendere un provvedimento legale contro l’ex re dei paparazzi.

Nella serata di ieri Fabrizio Corona ha così deciso di mostrare la sua verità attraverso un lungo sfogo sui social. Ecco cosa è successo.

Fabrizio Corona ha deciso quindi di replicare per potersi difendere davanti a Fedez e alla giustizia. Per poter fare ciò, ha pubblicato sul suo account Instagram alcune storie con al loro interno un lungo sfogo.

“A proposito della richiesta di ammonimento che ho ricevuto su iniziativa di Fedez, letto il contenuto, e letto quanto viene pubblicato dalla stampa e sui social farò quello che non volevo fare“, ha esordito Corona.

Per poi proseguire: “Querelerò Federico Lucia per diffamazione e minacce, perché ho le prove di quanto ho scritto e detto. Non ho commesso nessuno stalking. Nessuno può fermarmi dal dire e pubblicare la verità. Tantomeno minacciando azioni giudiziarie basate sul nulla e anzi smentite da documenti scritti e orali“.