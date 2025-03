Ospite a Domenica In, Bobby Solo ha festeggiato gli 80 anni in compagnia dei parenti. Grande assente Veronica, sua figlia.

In occasione del suo 80esimo anniversario, Bobby Solo è stato ospite di Mara Venier a Domenica In in compagnia di tutta la sua famiglia. Tuttavia il pubblico ha notato l’assenza di Veronica, la quarta figlia del cantante. Ecco cosa è successo.

Bobby Solo e la famiglia riunita in tv

La puntata del 16 marzo di Domenica In ha avuto un ospite d’eccezione: Bobby Solo, celebre cantante, che, per festeggiare i suoi 80 anni, si è fatto accompagnare in studio da tutta la sua famiglia.

Bobby ha otto nipoti e quattro figli, i quali sono stati accolti da Mara Venier nel suo programma tv. Tutti ad eccezione di Veronica, con la quale il cantante ha sempre avuto un rapporto molto burrascoso dato che non l’ha mai riconosciuta ufficialmente.

La verità dietro l’assenza di Veronica

Non ci sono delle informazioni certe che giustifichino l’assenza di Veronica. Pare infatti che la giovane, sia rimasta a casa intenta a pubblicare su Instagram dei post in onore del suo compleanno. In questi stessi giorni, infatti, Veronica compie 34 anni.

Sul conto della ragazza non si hanno notizie da ormai due anni. Le ultime informazioni rese note avevano visto la giovane ricoverata in clinica a causa di un disturbo borderline, ossia un problema a livello psicologico caratterizzato da instabilità e ipersensibilità nei rapporti con le persone.

Dopo questo evento Veronica sarebbe sparita dalla scena pubblica e da allora su di lei si hanno pochissime informazioni.

Chi è Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo

Veronica Satti è nata dalla relazione tra Bobby Solo e Mimma Forti. Tuttavia, come anticipato, la ragazza non è mai stata riconosciuta ufficialmente dal padre, nonostante negli anni abbia fatto il possibile affinché ciò potesse accadere.