Durante la tappa fiorentina del “Dalla Tua Parte Tour 2025”. Francesco Gabbani ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte dell’amico Carlo Conti. Il cantante e il conduttore di Sanremo 2025 sono diventati così i protagonisti di una gag andata virale.

Lo scorso 15 Marzo è cominciato il “Dalla Tua Parte Tour 2025”, la tournée che porterà Francesco Gabbani in giro per l’Italia. La prima tappa è stata quella di Firenze al Nelson Mandela Forum, dove, con sorpresa di tutti, si è verificato un evento inatteso.

Infatti, poco prima che il cantate di Carrara cominciasse a intonare la sua “Viva la vita“, Carlo Conti ha fatto irruzione sul palco davanti all’incredulità del pubblico. Ecco cosa è successo.

Conti si è poi rivolto in modo scherzoso a Gabbani: “Ora io mi metto da questa parte. Le scale non sono proprio quelle del Festival…Ora gli autori non me li ricordo, ti va bene se me li invento?“, per poi proseguire: “E’ il momento del prossimo cantante in gara: Francesco Gabbani!“.