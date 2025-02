Francesco Gabbani è in gara a Sanremo 2025 con “Viva la vita”: scopriamo il testo e il significato della canzone!

Francesco Gabbani torna all’Ariston nel 2025 con una novità melodica che promette di far parlare: “Viva la vita“. Questo brano, oltre a segnare un nuovo capitolo nella carriera dell’artista, introduce nel panorama musicale una riflessione profonda sul significato dell’esistenza. Scopriamo il testo e il significato della canzone!

“Viva la vita”: il significato della canzone

Il nuovo singolo “Viva la vita”, che anticipa l’uscita dell’album “Dalla tua parte” prevista per il 21 febbraio, è descritto da Gabbani come un percorso di rinnovamento personale e artistico.

Il testo della canzone, ricco di metafore e riflessioni, invita ad abbracciare la vita in tutte le sue sfaccettature, accettando che ogni attimo vissuto sia un dono prezioso. Dal ritmo alle parole, tutto nel brano trasuda una voglia di vivere autentica e serena, corroborata dalla consapevolezza della fugacità dell’esistenza.

Gabbani, attraverso “Viva la vita“, trasmette un messaggio di profonda accettazione e serenità interiore. Il cantantautore con questo brano sottolinea la necessità di distaccarsi dalle cose materiali e superficiali per abbracciare un’esistenza significativa.

Gabbani espone una visione della vita orientata alla contemplazione delle piccole cose, al valore dei momenti e alla consapevolezza che alcune domande fondamentali sulla nostra esistenza possono rimanere senza risposta. Questo approccio filosofico alla vita risuona nelle sue parole, che si fanno portavoce di interrogativi universali, espressione di un’anima che cerca, in mezzo a dubbi e incertezze, la propria verità interiore.

Francesco Gabbani

Il testo della canzone

Ma non lo vedi?

E non conta se non ci credi

Che siamo un momento

Tra sempre e mai più

Come una poesia

Dentro l’eternità per una botta e via

Sarà che una bugia

Dice la verità più della verità

