Un’estate 2026 indimenticabile a San Siro: una serie di concerti imperdibili con artisti di fama mondiale e nuovi debutti che accenderanno il celebre stadio milanese.

Il 2026 si preannuncia come un anno memorabile per gli amanti della musica, con una serie di concerti imperdibili allo stadio di San Siro. Dopo un 2025 ricco di eventi, il celebre stadio milanese è pronto ad accogliere alcune delle stelle più brillanti della musica italiana e internazionale.

Tra i protagonisti attesi ci sono i ritorni di artisti iconici come Max Pezzali, Ligabue e Tiziano Ferro, e i debutti di talenti emergenti come Irama, Geolier e Achille Lauro. L’evento più sorprendente sarà senza dubbio il concerto degli Iron Maiden, che trasformeranno San Siro nel tempio del metal per una notte speciale. Scopriamo di più sui concerti più attesi e le loro date.

Tiziano Ferro e il suo attesissimo ritorno

Uno degli eventi principali del 2026 sarà il ritorno di Tiziano Ferro, che si esibirà a San Siro il 6 e 7 giugno. A tre anni dal suo ultimo tour negli stadi, Ferro tornerà con il suo nuovo album, Sono un grande. I biglietti per queste date sono andati esauriti rapidamente, dimostrando l’immensa attesa che circonda il suo ritorno. Il nuovo disco rappresenta una celebrazione del suo percorso musicale e personale, e i fan sono ansiosi di vedere come questa rinascita si tradurrà sul palco.

Il debutto di Irama e l’impatto di Geolier

Tra i debutti più attesi c’è quello di Irama, che si esibirà per la prima volta a San Siro l’11 giugno. In concomitanza con l’uscita del suo nuovo album, Antologia della Vita e della Morte, Irama ha espresso la sua determinazione a superare le aspettative e a portare qualcosa di unico sul palco. Due giorni dopo, il 13 giugno, sarà la volta di Geolier, il rapper napoletano che ha già fatto il tutto esaurito in altre location italiane. Geolier presenterà il suo nuovo album, che promette di essere un successo tra i suoi fan.

Geolier

Il debutto metal degli Iron Maiden e il ritorno di Max Pezzali

Il 17 giugno segnerà un momento storico per San Siro, con il primo concerto heavy metal mai ospitato nello stadio: gli Iron Maiden porteranno il loro “Run For Your Lives World Tour” in Italia, promettendo un’esperienza unica per i fan del genere. In luglio, Max Pezzali farà rivivere i suoi successi con il tour Max Forever, che toccherà San Siro l’11 e 12 luglio. Dopo il grande successo del suo concerto all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Pezzali è pronto a far cantare e ballare il pubblico con i suoi classici intramontabili.

The Weeknd e il suo spettacolo straordinario

Chiuderà la stagione estiva dei concerti a San Siro la popstar The Weeknd, che si esibirà il 24, 25 e 26 luglio. Dopo tre anni dall’ultima esibizione in Italia, The Weeknd porterà il suo spettacolo “The After Hours Till Dawn” allo stadio, offrendo ai fan una visuale a 360° dello show. I biglietti per queste date sono stati venduti in pochi minuti, dimostrando l’enorme attesa per questo evento. L’estate 2026 promette di essere un periodo indimenticabile per gli appassionati di musica, con San Siro che si conferma una delle location più iconiche per i concerti di grande calibro.