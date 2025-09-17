Tiziano Ferro annuncia il tour ‘STADI26’ nel 2026

Tiziano Ferro, noto cantautore italiano dal successo mondiale, ha annunciato lo svolgimento di un tour negli stadi italiani nel 2026.

Dopo il lancio del suo nuovo singolo “Cuore Rotto”, che ha dominato le classifiche di successo, Ferro è pronto a regalare ai suoi fan un’esperienza live straordinaria. Il tour, denominato ‘STADI26’, è atteso con grande entusiasmo sia dai fan che dalla critica.

Le date del tour

Il tour ‘STADI26’ prevede 10 tappe nelle più importanti città italiane, iniziando il 30 maggio 2026 allo Stadio Teghil di Lignano e concludendosi il 12 luglio 2026 allo Stadio San Filippo di Messina. Tra le altre importanti città annunciate troviamo Milano, Torino, Bologna, Padova, Napoli, Roma, Ancona e Bari. Questo tour porterà Tiziano Ferro a esibirsi nei maggiori stadi d’Italia, promettendo spettacoli memorabili in ognuna delle location selezionate.

Informazioni sui biglietti

Per i veri appassionati, è importante segnare sul calendario le date relative alla vendita dei biglietti. Gli appartenenti al fan club ufficiale avranno la possibilità di acquistare i biglietti in anteprima dalle 11:00 del 17 settembre alle 11:00 del 18 settembre. A seguire, ci sarà un’anteprima riservata ai titolari di carta Mastercard e, infine, una prevendita su My Live Nation per tutti gli utenti iscritti. La vendita generale dei biglietti inizierà il 19 settembre, offrendo a tutti la possibilità di partecipare a questi attesissimi eventi live.

Un ritorno alle origini

Questo annuncio arriva a tre anni di distanza dall’ultimo tour di Tiziano Ferro, un artista che nella sua carriera ha saputo conquistare il cuore di oltre 570 mila spettatori. ‘Cuore Rotto‘, il singolo che ha preceduto l’annuncio del tour, ha già conquistato le classifiche musicali italiane, segnando l’inizio di un nuovo capitolo nella carriera dell’artista. Prodotto da talenti noti come Marz, Zef e Marco Sonzini, e con la collaborazione di Paola Zukar e Sugar Music, il singolo dimostra l’incessante evoluzione artistica di Ferro.

TIZIANO FERRO

Il successo di Tiziano Ferro

Tiziano Ferro si è imposto come uno dei cantautori più influenti e innovativi del panorama musicale italiano e internazionale. Con oltre venti milioni di dischi venduti in tutto il mondo, la carriera di Ferro è costellata da successi come ‘Xdono’ e l’album ‘Rosso relativo’, confermando il suo talento eccezionale. In grado di esibirsi in diverse lingue e di collaborare con numerosi artisti di fama mondiale, Ferro si è guadagnato un posto di rilievo tra i più riconosciuti ed apprezzati talenti musicali a livello globale, collezionando premi importanti e riconoscimenti internazionali.

L’annuncio del tour ‘STADI26’ e il successo del singolo “Cuore Rotto” suggellano ulteriormente la statura artistica di Tiziano Ferro, un artista che continua a innovarsi e a sorprendere, mantenendosi fedele al suo cuore artistico e al suo legame con il pubblico. Con grande anticipazione, i fan attendono di partecipare ai concerti che si preannunciano come eventi imperdibili nel panorama musicale italiano del 2026.