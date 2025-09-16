Come Barbara d’Urso ha creato il suo ‘mito’ delle luci in studio e la sua posizione sulla chirurgia estetica spiegata durante l’evento milanese.

Barbara d’Urso, iconica figura della televisione italiana, è tornata a far parlare di sé grazie alla sua partecipazione al festival Il Tempo delle Donne organizzato dal Corriere della Sera a Milano. Durante l’evento, la conduttrice ha affrontato apertamente il tema della chirurgia estetica, dichiarando con orgoglio di non essere mai ricorsa a interventi chirurgici o trattamenti come il Botox. Ha raccontato anche la storia dietro il ‘mito’ delle luci che portano il suo nome, svelando come queste siano diventate un elemento essenziale del suo lavoro in studio. Con queste dichiarazioni, Barbara d’Urso riafferma il suo approccio autentico alla vita e alla carriera, evidenziando l’importanza di accettarsi con naturalezza.

La determinazione di accettare i segni del tempo

Nel corso del suo intervento, Barbara d’Urso ha ribadito con fermezza la sua posizione contro la chirurgia estetica, affermando: “Non mi sono mai rifatta, non faccio neanche il Botox“. La conduttrice, ormai sessantottenne, ha sottolineato come accetti con orgoglio le sue rughe naturali, considerandole un simbolo del suo percorso di vita. “Io ho scelto di non fare interventi. Niente”, ha spiegato, aggiungendo che neanche le punturine hanno mai fatto parte delle sue abitudini. Con queste parole, la d’Urso si distacca nettamente dalla tendenza diffusa nel mondo dello spettacolo di ricorrere a trattamenti estetici per mantenere un’immagine di eterna giovinezza.

La nascita delle celebri luci di Barbara d’Urso

La presentatrice ha svelato anche come sono nate le famose luci di Barbara d’Urso, un elemento distintivo dei suoi programmi televisivi. “Io ho detto, visto che non sono rifatta, aiutatemi con delle luci perché le luci sono fondamentali”, ha raccontato. Queste luci, calibrate in modo da enfatizzare i punti di forza e minimizzare eventuali imperfezioni, sono diventate una sorta di marchio di fabbrica della sua presenza in video. La d’Urso ha voluto dimostrare come, anche senza ricorrere alla chirurgia, si possa ottenere un aspetto curato e professionale grazie a accorgimenti tecnici.

Barbara D’Urso

La frecciatina alle colleghe e l’uso delle sue luci

Non è mancata una frecciatina rivolta ad alcune colleghe del mondo televisivo. Barbara d’Urso ha sottolineato che diverse persone hanno adottato il suo approccio alle luci, talvolta esagerandolo. “Negli anni ci sono tante persone che lavorano in televisione che hanno preso le luci di Barbara d’Urso, esagerandole ancora di più”, ha affermato, rimarcando come il suo stile sia stato ripreso e amplificato da altri. Nonostante ciò, la conduttrice rivendica con fierezza la paternità di questa innovazione nell’illuminazione televisiva, che le ha permesso di mantenere la sua immagine senza alterare la propria naturalezza.