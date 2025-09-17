Laura Pausini riceverà il prestigioso Billboard Icon Award durante i Billboard Latin Music Awards 2025, un riconoscimento che consolida il suo status di artista tra le più influenti di tutti i tempi.

La cerimonia, la più longeva e prestigiosa della musica latina, si terrà il prossimo giovedì 23 ottobre al James L. Knight Center di Miami.

Il Billboard Icon Award viene assegnato ad artisti la cui carriera ha segnato la musica contemporanea, affermandoli come personalità di spicco e celebrati a livello mondiale per il loro successo musicale e commerciale.

Le dichiarazioni dell’artista e il nuovo singolo

“Ciò che mi emoziona di più”, ha commentato Laura Pausini, “è che questo riconoscimento arriva proprio nell’anno in cui, prima ancora di saperlo, avevo già deciso di lanciare un album tributo ai grandi cantautori della Spagna e dell’America Latina. È la prima volta che canto e arrangio canzoni non mie, ma che interpreto con il mio stile, come omaggio a un repertorio così emblematico. Sono onorata, è un vero regalo.”

Laura Pausini vince i Billboard Icon Award – notiziemusica.it

Questa notizia arriva a pochi giorni dal lancio del nuovo singolo, LA MIA STORIA TRA LE DITA, pubblicato in quattro versioni: italiano, spagnolo, portoghese e francese. L’uscita del brano è stata accompagnata dall’annuncio del nuovo tour, l’undicesima tournée mondiale dell’artista.

Un tour mondiale senza precedenti

Il nuovo tour, IO CANTO / YO CANTO WORLD TOUR 2026/2027, parte per la prima volta dall’estero, il 27 marzo in Spagna, toccando città come Pamplona, Tenerife, Barcellona, Valencia e Madrid. Proseguirà in America Latina con tappe in Uruguay, Argentina, Cile, Perù, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Messico, Repubblica Dominicana e Porto Rico, per poi sbarcare negli Stati Uniti, in città come Miami, Orlando, Dallas, Los Angeles, Chicago, Toronto e New York.

In autunno, il tour arriverà in Italia e in Europa nei più grandi palazzetti, per poi tornare in Brasile a febbraio 2027 e, infine, in Italia con un mega show negli stadi, seguito da un’ulteriore serie di date in Italia e in Europa fino a fine anno.

Il calendario rispecchia la caratura di un’artista internazionale che da oltre 30 anni porta la sua musica nel mondo. Durante il tour, Pausini presenterà i suoi più grandi successi e alcuni brani del nuovo album, IO CANTO 2, in uscita nei prossimi mesi per Warner Music.

Una carriera da record

Laura Pausini è un’icona pop globale, con oltre 75 milioni di dischi venduti e più di 6 miliardi di streaming. È l’artista italiana donna più ascoltata all’estero, la prima e unica a vincere un Grammy Award e a entrare nella Billboard Hot 100. Ha conquistato 4 Latin Grammy Awards ed è stata celebrata dalla Latin Recording Academy come “Person of the Year 2023”, prima non madrelingua spagnola a ricevere questo onore. Nel suo palmarès vanta anche un Golden Globe, una nomination agli Emmy e agli Oscar. È stata la prima artista a cantare allo Stadio San Siro e al Circo Massimo.

Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti internazionali come Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Michael Bublé, Ray Charles, Phil Collins, Shakira, Mariah Carey, Charles Aznavour, Marc Anthony, Ricky Martin, Kylie Minogue e Michael Jackson. Tra le collaborazioni più recenti, un duetto con Robbie Williams, il primo inno ufficiale della FIFA per la Coppa del Mondo 2026.

Si è esibita sui palchi più prestigiosi del mondo, prima italiana al Radio City Music Hall, al Madison Square Garden di New York, alla Royal Albert Hall di Londra e all’Olympia di Parigi. In oltre 30 anni di carriera, i suoi concerti dal vivo hanno toccato più di 40 paesi.