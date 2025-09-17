Coachella 2026: Justin Bieber guida il festival

Nel panorama musicale globale, pochi eventi riescono a catturare l’immaginazione collettiva con la stessa intensità del Coachella Valley Music and Arts Festival.

Con la sua prossima edizione fissata per il 2026, il festival promette già di essere un’epopea pop senza precedenti. Un trittico d’eccezione composto da Justin Bieber, Sabrina Carpenter e Karol G è pronto a dominare la scena come headliner, promettendo di trascinare l’Empire Polo Club di Indio, in California, in una vera e propria tempesta musicale. L’appuntamento è fissato per due weekend consecutivi, dal 10 al 12 aprile e poi dal 17 al 19 aprile, segnando così un’occasione imperdibile per gli amanti della musica.

Justin Bieber, con il suo ultimo album “Swag”, torna prepotentemente sotto i riflettori, conquistando il secondo posto nella Billboard 200 e un totale di 121 brani nella classifica dei singoli, cifra che lo posiziona tra i dieci artisti con il maggior numero di canzoni nella Billboard Hot 100.

Sabrina Carpenter, da parte sua, tiene alto il nome del talento emergente, conquistando la vetta con “Man’s Best Friend”, e confermandosi con già due album al numero uno. Karol G, con il suo storico riconoscimento come prima latina nominata “Donna dell’anno” ai Billboard Women In Music, porta invece una ventata di diversità culturale e musicale.

Karol G

Un festival che va oltre i confini del pop

Oltre ai nomi di spicco che figurano come headliner, il Coachella 2026 si arricchisce di artisti che spaziano attraverso generi e confini. Tra questi spicca la presenza di Anyma, il produttore italo-americano di techno e melodic techno, che porta in anteprima mondiale il suo progetto “Anyma presents Æden”. L’occasione è ghiotta anche per gli amanti dei Radiohead, che potranno ascoltare dal vivo i progetti classici “Kid A” e “Amnesiac”, in occasione del 25° anniversario di quest’ultimo.

Un cartellone eclettico per tutti i gusti

L’organizzazione del Coachella, a cura di Goldenvoice, una sussidiaria della AEG Presents, conferma la sua capacità di intercettare le tendenze musicali e di proporre line-up sempre diverse e accattivanti. Dai suoni indie degli XX alla musica elettronica di Disclosure, dal rap di Young Thug al K-pop dei BIGBANG, il festival del 2026 si preannuncia come un crocevia di generi e talenti, capace di offrire qualcosa per ogni tipo di pubblico.

Il Coachella Valley Music and Arts Festival del 2026 si pone dunque come non solo una celebrazione della musica pop contemporanea ma anche come un palcoscenico internazionale su cui convergono diverse culture musicali. Con un mix di artisti consolidati e nuove promesse, la prossima edizione promette di essere un evento memorabile, un’appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica di tutto il mondo.