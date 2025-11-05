Dal 7 novembre in radio e in digitale il nuovo brano della cantante, attualmente impegnata come giudice di X Factor.

Nel pieno della sua seconda esperienza da giudice di X Factor, Paola Iezzi aggiunge un tassello prezioso al suo percorso artistico con “Superstar”, il nuovo singolo pubblicato da Columbia Records / Sony Music Italy, disponibile in radio e in digitale da venerdì 7 novembre.

Prodotto dai Room9 e da Etta, il brano nasce dalla penna di Paola Iezzi insieme ad Antonio Caputo, Danilo Cortellino, Vincenzo Colella e Leonardo Zaccaria. “Superstar” è una riflessione profonda sulla fragilità che si nasconde dietro i luccichii della fama, su come la verità possa facilmente perdersi dietro una superficie che brilla.

Sulle note del nuovo singolo, Paola si lancia in un viaggio notturno oscillante tra desiderio e disincanto, tra la nostalgia di un amore che si consuma e la determinazione di continuare a brillare nonostante tutto. “Siamo tristi, superstar” canta Paola Iezzi, evocando le grandi icone pop che hanno saputo trasformare la propria vulnerabilità in arte: figure sospese tra sogno e caduta, tra l’applauso del palcoscenico e il silenzio della stanza vuota dopo lo show.

Ma è nel verso “il buio non ci fa paura, se balli con me si accende la luna” che si racchiude tutta la forza dell’artista che, come una supereroina, vince le sue battaglie ogni volta che sale sul palco, nell’abbraccio liberatorio con il pubblico.

Le parole di Paola

«Le “tristi superstar” non sono solo le celebrità: sono tutti coloro che cercano di brillare anche quando dentro si sentono fragili e vulnerabili. È quella contraddizione eterna tra sorriso e malinconia, tra danza e silenzio, tra amore e perdita. Perché, in fondo, “superstar” siamo tutti: innamorati e peccatori» spiega Paola Iezzi.

Una produzione di livello internazionale

“Superstar” è impreziosita dagli archi del maestro Michele Monestiroli, già autore degli arrangiamenti di “Furore” e di tutto l’album “Per sempre” di Paola&Chiara. Gli archi sono stati registrati a Stoccolma e orchestrati dal Maestro Erik Arvinder presso gli IMRSV Studios, gli stessi studi in cui hanno preso vita le produzioni di artisti del calibro di Swedish House Mafia, Lady Gaga, ABBA, Taylor Swift, Beyoncé e Britney Spears.

Paola e Chiara

Con “Superstar”, Paola Iezzi conferma la sua capacità di evolversi artisticamente, offrendo al pubblico un brano che mescola pop contemporaneo, profondità emotiva e una produzione di altissimo livello internazionale.