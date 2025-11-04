Un tributo straordinario a Luciano Pavarotti nell’Arena di Verona

Mercoledì 5 novembre su Canale 5, Michelle Hunziker conduce una serata evento dedicata al Maestro nel 90° anniversario della nascita.

L’Arena di Verona si prepara ad accogliere una delle serate più emozionanti della stagione televisiva. Mercoledì 5 novembre 2025, in prima serata su Canale 5, andrà in onda un grande tributo a Luciano Pavarotti, nel 90° anniversario della sua nascita e a vent’anni dalla sua scomparsa.

Alla conduzione Michelle Hunziker, che guiderà il pubblico attraverso un viaggio musicale nella vita e nell’arte di uno dei più grandi tenori di tutti i tempi.

Sul palco dell’Arena si alterneranno artisti di fama nazionale e internazionale, molti dei quali hanno condiviso con Pavarotti momenti di amicizia e collaborazione artistica. Tra i protagonisti della serata: Andrea Bocelli, Plácido Domingo, José Carreras, Il Volo, Laura Pausini, Biagio Antonacci, Ligabue, Luca Carboni, Giuliano Sangiorgi, Mahmood, Umberto Tozzi e Vittorio Grigolo.

Il cast eccezionale comprende anche Angela Gheorghiu, Carmen Giannattasio, Fabio Sartori, Francesco Meli, Giulia Mazzola, Giuseppe Infantino, Hauser, Jonathan Tetelman, Lorenzo Licitra, Marcelo Álvarez, Mariam Battistelli, Yusif Eyvazov e il maestro Andrea Griminelli. Un insieme di voci e talenti che promette performance di straordinaria intensità, capaci di rendere omaggio all’eredità artistica del grande tenore modenese.

Celebrare la voce che ha fatto la storia

Il concerto celebra non solo la voce straordinaria di Pavarotti, ma anche il suo carisma unico e l’impegno nel portare l’Opera lirica a un pubblico globale. Il Maestro ha saputo abbattere le barriere tra generi musicali e culture, rendendo accessibile a tutti la bellezza della lirica attraverso eventi memorabili come I Tre Tenori e Pavarotti & Friends, concerti che hanno fatto la storia della musica mondiale.

Le esibizioni della serata saranno accompagnate dall’Orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti, che unisce la grande tradizione classica all’innovazione musicale, proseguendo l’opera del Maestro nel diffondere la cultura lirica.

Luciano Pavarotti

L’impegno della Fondazione Luciano Pavarotti

In occasione di Pavarotti 90, la Fondazione Luciano Pavarotti continua la sua missione di supporto ai giovani cantanti lirici e alla Casa Museo di Modena, custode della memoria del tenore. Per questo evento speciale, la Fondazione sostiene anche l’Operazione Pane dell’Antoniano, confermando l’impegno sociale che ha sempre caratterizzato la figura di Pavarotti.

L'evento è prodotto da Friends TV, con la regia di Luigi Antonini. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica e per chi desidera rendere omaggio a un artista che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della cultura italiana e mondiale.