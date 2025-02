Sanremo 2025: la scaletta della serata cover

Sanremo 2025 è arrivato alla quarta serata, quella dedicata alle cover: scopriamo gli ospiti e la scaletta delle esibizioni!

Questa sera, venerdì 14 febbraio, andrà il onda la quarta serata del Festival di Sanremo dedicata alle cover e ai duetti. Si esibiranno tutti e 29 gli artisti in gara che porteranno sul palco dell’Ariston non le loro canzoni ma grandi successi della musica italiana e internazionale.

Ad affiancarli ci saranno ospiti speciali e co-conduttori d’eccezione scelti dal direttore artistico Carlo Conti. Scopriamo di chi si tratta e quale sarà la scaletta delle esibizioni!

Sanremo 2025: gli ospiti della serata cover

La quarta serata inizierà come sempre alle 20.40. I co-conduttori scelti da Carlo Conti sono stati svelati da tempo: si tratta di Mahmood, ormai un ospite fisso dell’Ariston, e di Geppi Cucciari. In conferenza stampa è stato poi fatto un annuncio del tutto inatteso. Ad aprire la serata cover sarà Roberto Benigni.

Teatro Ariston Sanremo

Per quanto riguarda la classifica, questa sera ci saranno delle novità rispetto agli scorsi giorni. Stasera il pubblico e la sala stampa decreteranno la migliore esibizione e questa votazione non influenzerà la classifica generale del Festival. Il vincitore verrà annunciato al termine delle eibizioni.

La scaletta delle esibizioni

Di seguito vi presentiamo l’elenco dei cantanti che si esibiranno, gli artisti che li accompagneranno e i brani scelti. La scaletta ufficiale non è ancora stata rivelata quindi la lista è in ordine casuale e non di uscita: