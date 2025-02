Sanremo 2025: la scaletta della terza serata

Questa sera andrà in onda la terza serata del Festival di Sanremo: scopriamo chi saranno gli ospiti e la scaletta delle esibizioni!

Il Festival di Sanremo è già arrivato alla sua terza serata. Dopo una seconda serata in cui si sono svolte le semifinali delle nuove proposte, questa sera verrà decretato il vincitore di Sanremo Giovani. Inoltre, si esibiranno i 14 artisti in gara che ieri non sono saliti sul palco.

Ad accompagnare Carlo Conti in questa serata ci saranno tanti ospiti e co-conduttori speciali. Scopriamo di chi si tratta e quale sarà la scaletta delle esibizioni!

Gli ospiti della terza serata

La competizione tra le Nuove Proposte si avvia al gran finale con Alex Wyse e Settembre che si contenderanno il titolo con i brani “Rockstar” e “Vertebre“. Per i big, invece, il momento è di altrettanta tensione: nomi noti come Brunori Sas, Gaia, Modà, e molti altri si preparano a calcare il palco in una gara che promette scintille fino all’ultimo momento.

Carlo Conti

Per questa serata, l’Ariston si illumina della presenza di tre donne dello spettacolo nella veste di co-conduttrice: Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. Oltre a loro, il palco del festival accoglierà ospiti di prestigio come i Duran Duran e Edoardo Bennato. In Piazza Colombo sarà anche presente Ermal Meta. All’Ariston verranno anche ospitati sei membri del cast della serie “Mare Fuori”.

Sanremo 2025: la scaletta delle esibizioni

Di seguito vi presentiamo la scaletta delle esibizioni della terza serata di Festival: