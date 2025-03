“Sono terrorizzato dalle sue falsità”: Fedez contro Corona

Stando al Corriere della Sera Fedez avrebbe ottenuto dal Questore di Milano un provvedimento nei confronti di Fabrizio Corona. L’accusa sarebbe di atti persecutori, in quanto secondo il cantante, Corona avrebbe diffuso informazioni distorte sulla sua vita privata.

Stando a quanto riportato dalle fonti, gli avvocati di Fedez avrebbero dichiarato che quanto fatto da Corona costituirebbe una forma di stalking. Infatti, in seguito alle notizie divulgate, il cantante avrebbe cominciato a vivere costantemente nella paura.

Corona avrebbe diffuso dei contenuti privati sulla vita del cantante modificandoli, col solo obiettivo di guadagnare tramite “Falsissimo”, il suo programma. Fedez, quindi, starebbe temendo ulteriori attacchi nei confronti suoi e della sua famiglia, anche a causa del tono diffamatorio utilizzato da Corona.

Fedez avrebbe denunciato diversi episodi. Tra questi si può citare un audio del rapper riferito probabilmente a Chiara Ferragni, sua ex moglie: tuttavia, il cantante avrebbe smentito il contenuto dell’audio, dichiarandolo decontestualizzato e manipolato.

Un altro avvenimento sarebbe la presunta telefonata tra Fedez e Angelica Montini, con la quale si dice che il cantante abbia avuto una storia.

Secondo quanto riportato da Corona, il rapper le avrebbe detto che, se lo avesse voluto, avrebbe potuto annullare le nozze con Chiara. Ma anche in questo caso Fedez avrebbe negato l’accaduto, accusando Corona di aver manipolato i fatti.

Il Questore di Milano, quindi, avrebbe emesso un provvedimento di ammonimento contro Fabrizio Corona. Si dice che al suo interno ci sia un invito all’ex re dei paparazzi a interrompere i suoi comportamenti persecutori e diffamatori. Tuttavia, Fedez sarebbe intenzionato ad andare oltre, procedendo quindi con la denuncia di stalking. In questo caso, quindi, l’accusato rischierebbe fino a sei anni e sei mesi di reclusione.

Sull’accaduto ha preso parola anche Selvaggia Lucarelli, dato che in passato sarebbe stata presa di mira da Corona. La giornalista, infatti, ha accusato il cantante di ipocrisia, manifestando il suo disappunto su quanto accaduto.

“Quello che Corona scriveva di me e delle sue vittime gli piaceva, eh? Il mostro, purtroppo, lo ha creato proprio quello che è andato a piagnucolare in questura. Se Corona fosse stato disarmato e isolato dall’inizio non avrebbe il peso che ha. Lo ha armato contro i suoi nemici, ex moglie compresa“, ha concluso la Lucarelli.