“Come sono i rapporti con Chiara Ferragni”: parla il papà di Fedez

Franco Lucia, padre di Fedez, ha rivelato come sono i rapporti tra il figlio e l’ex moglie Chiara Ferragni: scopriamo tutti i dettagli!

Ormai il divorzio tra Chiara Ferragni e Fedez è ufficiale da tempo, ma di come siano oggi rapporti tra i due si sa veramente poco. A parlare dell’argomento è stato il padre del rapper, Franco Lucia, che in una recente intervista per il settimanale Oggi ha svelato alcuni dettagli sulla fine del matrimonio tra l’artista e l’imprenditrice digitale.

Franco Lucia: il rapporto con i nipoti

Franco Lucia, padre di Fedez, ha sempre avuto un rapporto molto speciale con i suoi due nipoti, Leone e Vittoria. Di recente l’uomo ha anche pubblicato un libro di ricette che ha suscitato particolare entusiasmo nella bambina.

Franco Lucia

“Vengono a trovarci tutte le settimane” – ha raccontato Lucia a Oggi parlando dei nipoti – “Fanno i pigiama party coi figli delle mie nipoti, che vivono qui accanto. L’altra sera abbiamo preparato i bocconcini di pollo al latte, li ha infarinati la Vitto. Va in giro a dire: Il mio nonno ha fatto un libro di ricette, ce l’hai?”.

La fine del matrimonio e il futuro di Chiara Ferragni

Durante l’intervista Franco Lucia ha anche parlato brevemente dei rapporti del figlio con la ex moglie Chiara Ferragni. I due non si fanno mai vedere insieme e si sa pochissimo del divorzio e dei loro accordi sulla gestione dei bambini.

Sula questione il padre di Fedez non si è sbilanciato e ha semplicemente commentato: “Come sono i rapporti? Cordiali. È la mamma di Leo e Vitto“. Sembra quindi che i due ex coniugi Ferragnez siano riusciti a trovare ciascuno un nuovo equilibrio. Chiara Ferragni è ormai ufficialmente legata a Giovanni Trronchetti Provera con il quale si mostra spesso in pubblico, mentre il rapper si fa vedere in compagnia di ragazze sempre diverse.