Fedez: la separazione da Chiara Ferragni è ufficiale

Fedez e Chiara Ferragni sono ufficialmente separati: il Tribunale di Miano ha ratificato l’accordo su patrimonio e figli.

É ufficiale: dopo mesi di frecciatine e ripicche, adesso Fedez è Chiara Ferragni sono legalmente separati. A stabilirlo è stato il Tribunale di Milano che ha ratificato l’accordo degli ex coniugi Ferragnez riguardo il patrimonio e la futura gestione figli. Scopriamo tutti i dettagli!

Fedez si separa da Chiara Ferragni: la fine di un era

Gli avvocati di Fedez, Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci, hanno dichiarato all’Ansa che il divorzio della coppia verrà pronunciato entro sei mesi “come richiesto espressamente con un unico atto dal cantante e dall’influencer che, raggiungendo in breve tempo un accordo complessivo hanno dimostrato notevole maturità e disponibilità reciproca nell’interesse dei loro figli“.

Fedez e Chiara Ferragni intendono quindi mettere al primo posto l’interesse dei loro due figli, Leone e Vittoria. preservando per quanto possibile l’equilibrio familiare. Restano per ora segreti i dettagli dell’accordo di separazione relativi alle questioni patrimoniali. Non ci resta che attendere per scoprire quali saranno i prossimi passi che porteranno i Ferragnez al divorzio.

Chiara Ferragni e Fedez

Chiara Ferragni: la relazione con Giovanni Tronchetti Provera

La separazione ufficiale è solo la conferma di qualcosa che era evidente da tempo: il matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez è finito per sempre e i due non torneranno insieme. Anzi, l’imprenditrice ha già trovato un nuovo amore con cui non si fa problemi a mostrarsi in pubblico.

Stiamo parlando di Giovanni Tronchetti Provera: lui e Ferragni sono stati fotografati insieme in diverse occasioni e sembrano ormai fare coppia fissa.

Fedez, invece, sembra non aver ancora trovato il suo prossimo grande amore. Dopo un’estate all’insegna dei flirt, il rapper è stato recentemente fotografato da Chi in compagnia di una donna misteriosa che ha nascosto il volto per non farsi riconoscere.