“Il flirt con Valeria Marini?”: risposta shock di Jovanotti

Durante la sua intervista a Belve, Jovanotti ha parlato del presunto flirt con Valeria Marini: ecco cosa ha detto il cantautore.

Martedì 17 dicembre andrà in onda l’intervista rilasciata da Lorenzo Jovanotti a Francesca Fagnani per il programma Belve. Nel corso della puntata l’amato cantautore ha affrontato molte tematiche, dalla depressione della madre al presunto flirt con la showgirl Valeria Marini. Scopriamo tutti i dettagli!

Jovanotti: il presunto flirt con Valeria Marini

“Parliamo un attimo di Valeria Marini. La Marini, in epoca preistorica, ha parlato di vostro flirt. Cosa le costa ammetterlo” – ha incalzato Fagnani. Il cantautore ha risposto sorridendo: “Guarda, devo dire che io voglio molto bene a Valeria. Devo confermare il flirt? Io la faccio ancora più felice. Io dico che lei era talmente tanto su un altro piante, che io non esistevo proprio. Sono un uomo elegante non si parla di queste cose qua in pubblico. Non dovrebbe farlo neanche lei”.

Jovanotti (ph. Michele Lugaresi)

La depressione della madre

Nel corso dell’intervista Jovanotti ha poi affrontato un tema molto delicato: la depressione di sua madre. “Lei ha detto che per tutta la vita ha cercato di farla ridere: c’è riuscito?” – ha chiesto Fagnani. “Sono riuscito a farla contenta, anche a ridere. Lei era molto orgogliosa di questo figlio che aveva successo. Notavo in lei delle tristezze che mi hanno formato molto” – ha risposto il cantautore.

“C’è un ricordo di sua madre che la commuove?” – prosegue la conduttrice. “Sì. Quando è morto mio fratello a mia madre si sono seccate le sacche lacrimali, quindi lei non è riuscita a piangere” e “per il resto della vita lei ha dovuto usare un collirio perché non riusciva più a produrre lacrime. Perché probabilmente sarebbero state troppe” – la risposta toccante di Jovanotti. Il fratello dell’artista è tragicamente scomparso in un incidente aereo.